《圣斗士星矢》作者车田正美称遭侵吞46亿日元，起诉前经纪人等索赔

Newsfrom Japan

以《拳王创世纪》《圣斗士星矢》等人气漫画闻名的日本漫画家车田正美于9月2日在东京都内举行记者会，宣布其担任代表的3家公司共有约46亿日元资金遭其前经纪人等高管侵吞。扣除已偿还的18亿日元后，车田正美方面已于当天向东京地方法院提起诉讼，向相关人员索赔共计约28.86亿日元。

原告方为著作权管理公司“车田制作”等3家公司。据诉状等资料显示，涉事前高管负责统筹3家公司的财务工作及对外业务交涉。至少在2018年至2024年期间，他涉嫌未经许可将3家公司的资金多次转入其控制的多个公司账户，并要求合作方将版权授权费直接汇入这些账户。

车田正美方面主张，除该前高管外，另有6人参与了侵吞资金。涉案资金被用于投资加密资产（虚拟货币）等。为掩人耳目，相关人员还秘密设立了一家伪装成关联企业的公司，专门用作接收合作方汇款的收款账户。

2024年2月前后，经东京国税局税务稽查指出异常后，此事才得以曝光。据车田正美方面称，涉事前高管已向车田承认资金存在违规外流，但辩称“自己是出于为老师着想才这么做的”。

车田正美在记者会上表示：“事情刚曝光时，我简直不敢相信。竟然有人为了满足一己私欲，可以若无其事地背叛他人的信任，这让我感到无比心寒和无奈。”

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]