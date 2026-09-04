日本最低时薪全国平均升至1177日元，33个府县涨幅超过指导标准

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日本厚生劳动省9月3日宣布，2026年度各地区最低工资的全国平均时薪将升至1177日元，较上一年度上涨56日元。涨幅虽低于创历史新高的上一年度（66日元），但仍为历年第二高。日本中央最低工资审议会（厚生劳动大臣的咨询机构）此前按照地区等级提出上调指导标准，最终有33个府县确定的涨幅超过这一标准。此外，上一年度部分地区的生效日期最多推迟了半年，而今年越来越多地区恢复以往做法，从10月起生效。

在涨幅超过指导标准的33个府县中，佐贺县涨幅最大，达到65日元，比指导标准高出9日元。其次为鹿儿岛县，上调64日元；高知县和冲绳县均上调63日元。各地超出指导标准的增额为1至9日元，较上一年度最高18日元有所收窄。

调整后，最低时薪最高的是东京都（1280日元）；最低的是宫崎县（1085日元）。最高与最低时薪相差195日元，较上一年度的203日元缩小8日元。

调整后的最低时薪标准在大部分地区计划于10月生效。上一年度许多地区推迟至11月以后生效，其中6个县甚至延至次年，今年则明显出现回归常态（10月生效）的趋势。不过，熊本县考虑到地震对企业造成的影响，将生效时间推迟至12月；岩手县和冲绳县也定于12月生效。

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