东京新宿拟收紧民宿规定，住宅区和学校周边原则上禁止营业

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9月7日据悉，随着民宿相关纠纷不断增加，东京都新宿区拟进一步收紧民宿经营规定，原则上禁止在住宅区和学校周边经营民宿。新规不仅适用于新开业的民宿，已经营业的现有民宿也将被纳入限制范围。新宿区最快将于10月就相关措施公开征求意见，并计划于明年2月向区议会提交相关条例修正案。

据日本观光厅统计，截至今年7月15日，新宿区申报登记的民宿住宅共有3775处，在日本全国市区町村中数量最多。新宿区数据显示，截至8月底，这一数字进一步增至3928处。据估计，其中超过半数位于住宅区或学校周边。

新宿区正在研究的方案拟将城市规划中的住宅专用地区、文教区等划为原则上禁止民宿营业的区域。对于已经营业的民宿，将在新条例施行后设置一定的过渡期。此外，在商业地区，民宿每年的营业天数上限拟由目前的180天缩短至120天，以减轻对周边居民生活造成的影响。

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