日本拟将航空业纳入“育成就业”制度，外国劳动者接收上限不变

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日本政府9日召开专家会议，就外国劳动者在留资格“特定技能”以及将于2027年4月取代技能实习制度的“育成就业”制度，公布了运用方针修订草案。草案提出，将已被列入“特定技能”范围的航空业纳入“育成就业”制度，具体对象包括在机场从事货物装卸等工作的地勤服务人员。航空业通过“特定技能”和“育成就业”两项制度接收外国劳动者的人数上限维持不变。日本政府力争于今年12月在内阁会议上正式通过相关方案。

根据修订草案，航空业接收人数上限为4900人，其中，在留期限最长为5年的“特定技能1号”接收名额为4600人，“育成就业”接收名额为300人。调整后，“育成就业”制度涵盖的行业将增至18个。

此外，政府还计划在现有的工业制品制造业、建筑业、食品饮料制造业和渔业等4个行业中，增加新的业务类别。今后将进一步研究用于评估外国劳动者所需技能的考试内容。

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