日本“特定技能”外国劳动者人数创新高，达44.4万人

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日本出入国在留管理厅29日公布，截至2026年6月底，以就业为目的、持“特定技能”在留资格居住在日本的外国人达到444256人，创历史新高，较2025年底增长13.8%。其中，需要具备熟练技能的“特定技能2号”人数增至18295人，是半年前的2.3倍。

为缓解日本国内劳动力短缺问题，日本于2019年设立“特定技能”在留资格。其中，“特定技能1号”最长可在日本工作5年；“特定技能2号”原则上可长期在日工作，并可携带家属。日本出入国在留管理厅表示，该制度实施约7年来，由“特定技能1号”转为“特定技能2号”的外国劳动者不断增加，是整体人数增长的原因之一。

截至2026年6月底，持“特定技能1号”在留资格的外国人共有425961人，较2025年底增长11.4%。从国籍和地区来看，越南人数最多，其次是印度尼西亚和缅甸。从居住地来看，爱知县人数最多，随后依次为东京都、大阪府、埼玉县和千叶县，主要集中在大都市圈。

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