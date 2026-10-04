爱知·名古屋亚运会闭幕，日本队83金、269枚奖牌创历史新高

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第20届爱知·名古屋亚洲运动会4日晚在名古屋市帕洛玛瑞穗体育场举行闭幕式，历时16天的赛事正式落下帷幕。来自45个国家和地区等的逾1.5万名运动员及代表团成员参赛，在以爱知县为中心的各赛场角逐43个大项。

这是继1958年东京亚运会和1994年广岛亚运会之后，日本时隔32年第三次举办夏季亚运会。日本派出史上规模最大的代表团参赛，共获得83枚金牌、269枚奖牌。金牌数和奖牌总数均刷新日本队参加单届亚运会的历史纪录，在各国家和地区中仅次于中国，位居第二。日本运动员的出色表现为本届赛事增添亮点，但赛事期间也出现了播放错误国歌、运动员接送失误等运营问题。

闭幕式上，在男子200米蛙泳比赛中创造世界纪录的17岁日本选手大桥信（枚方游泳学校）担任日本代表团旗手。担任大会名誉总裁的秋筱宫文仁亲王及纪子妃出席闭幕式。

作为残疾人体育国际综合性赛事的爱知·名古屋亚洲残疾人运动会将于本月18日至24日举行。下一届亚运会计划于2030年在卡塔尔多哈举行。

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