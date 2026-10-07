硤合宪三获2026年诺贝尔化学奖，日本科学家连续两年获奖

Newsfrom Japan

瑞典皇家科学院当地时间10月7日宣布，将2026年诺贝尔化学奖授予东京理科大学名誉教授硤合宪三（76岁）和法国科学家亨利·B·卡根。

获奖理由是“发现不对称有机合成中的非线性效应和自催化作用”。

2025年，大阪大学特任教授坂口志文（75岁）获得诺贝尔生理学或医学奖，京都大学特别教授北川进（75岁）获得诺贝尔化学奖。硤合宪三此次获奖后，包括后来加入美国国籍者在内，日本个人诺贝尔奖得主增至31人。其中，日本诺贝尔化学奖得主达到10人，并连续两年有日本科学家摘得该奖。

硤合宪三简介

1950年出生于日本广岛县（广岛县府中町出身）。1979年完成东京大学研究生院博士课程。曾在美国北卡罗来纳大学教堂山分校担任博士后研究员，1986年出任东京理科大学副教授，1991年升任教授，2017年起担任名誉教授。

2012年获日本政府授予紫绶褒章，2025年获日本学士院奖。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]