日本前首相福田康夫逝世，曾多次访华，致力于中日友好

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日本自民党籍前首相福田康夫于10月22日在东京都内一家医院去世，享年90岁。福田康夫出生于东京都，曾于2008年主持在北海道洞爷湖举行的八国集团（G8）峰会，积极推动应对全球变暖等议题，但由于执政期间面临在野党掌控参议院多数席位的“扭曲国会”局面，施政屡屡受阻，最终在上任约1年后辞职。

日本众议院26日宣布，福田康夫的守灵仪式和葬礼将仅由近亲属参加，以家族葬形式举行，正式葬礼将于日后另行举办。丧主由其长子、曾任自民党总务会长的福田达夫担任。

福田康夫毕业于早稻田大学，毕业后进入丸善石油公司（现科斯莫石油公司）工作。此后，他曾担任父亲、前首相福田赳夫的秘书官，并于1990年首次参加众议院选举，在原群马县第3选区当选，共连续7次当选众议员。

2000年，福田康夫在第二次森喜朗内阁中出任内阁官房长官，首次入阁。2001年小泉纯一郎内阁成立后，他继续留任。在此期间，他主导首相官邸处理自卫队派遣伊拉克等外交及安全保障政策，被称为“影子外相”。福田康夫担任内阁官房长官累计1289天，任职时间位居日本历代第二，并以深受政府官僚信赖而闻名。

2007年9月，第一次安倍晋三内阁突然宣布辞职后，福田康夫当选自民党总裁，并出任日本第91任首相。这也是日本宪政史上首次出现父子两代先后担任首相的情况。

福田康夫提出“从国民视角出发的改革”，积极推动设立消费者厅，同时主张将道路特定财源转为一般财源。他还发表了提出应对全球变暖具体措施的“福田愿景”，并倡导同时重视强化日美同盟和亚洲外交的“共鸣外交”，致力于改善日中关系。

在执政方面，为打破“扭曲国会”造成的政治僵局，福田康夫于2007年11月与时任民主党代表小泽一郎商讨组建“大联合政府”，但由于民主党内部反对而未能实现。

此后，民主党转而采取更加强硬的对抗姿态，福田内阁在日本银行行长人事任命案遭国会否决等问题上接连受挫，参议院还通过了针对首相的问责决议。随着内阁支持率持续低迷，福田康夫最终于2008年9月宣布辞职。

2012年，福田康夫没有参加众议院选举，正式退出政坛。退休后，他仍多次访问中国，包括2014年与中国国家主席习近平举行会谈，持续呼吁加强日中关系。

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