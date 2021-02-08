犬山纸子访谈和田彩花：“偶像怎样才能作为一个人活得轻松些？”

犬山纸子访谈：我想跟她见一面

新刊登的这个系列连载，我们请专栏作家犬山纸子采访了她关注的活跃于各行各业的女性。本期她将带领我们去见一位她超级喜欢的偶像——和田彩花。和田入选了福布斯（日本）“30 UNDER 30 2020 JAPAN”榜单。该奖项旨在选出30岁以下的日本未来栋梁之才。和田彩花想对年轻一代偶像们说些什么，犬山又为何被她所吸引呢？请看二人就今后的偶像该何去何从问题展开的讨论。

1994年出生。2004年通过Hello! Project EGG海选。2009年入选女团“S/mileage”（后改名为“ANGERME”）一期生，并担任队长。2010年以《夢見る15歳》（爱做梦的15岁）这首单曲正式出道。同年，“S/mileage”获得唱片大奖最优秀新人奖。2017年就任Hello! Project第6任队长。在做偶像的同时完成了大学本科及研究生学业，攻读美术专业。2019年从ANGERME和Hello! Project毕业。2020年入选“30 UNDER 30 JAPAN 2020”榜单。

偶像这个职业最不自由的地方

犬山：从你还是Hello! Project成员的时候我就知道你了。虽然我比你大不少，但看到你站在舞台上神采奕奕的样子，我又重新燃起了对偶像的倾慕之情，感觉“气质优雅的女孩子真是太美好了”，仿佛自己又回到了青春时代。

和田：真高兴能得到您的夸奖。

犬山：你是从多大开始当偶像的呢？

和田：在我小学四年级的时候吧。刚开始是研修生，高一的时候出道，不过那时候我对于女团偶像的身份完全没有自我认知。我什么都没想过，只是认为大人跟我说“你应该这么做”，那我就得去完成。也没有什么休息日，但那时候就是这样我都觉得很开心。直到退团之后，我才发现不管是对自己，还是对别人来说，休息都是非常必要的。

犬山：休息真的挺重要的。可你却因为从没休息过，所以直到退团之后才意识到这个问题。我是女团粉，但我也很纠结，有时会想我们到底有没有在剥削她们。比如，小小年纪就被置于众目睽睽之下，她们肯定会产生很大的心理压力。我已经是成熟的成年人了，但即便如此，站在众人面前有时也会感觉心理疲惫。而女团成员正处于青春期，人格还没有完全定型，这时受到世人的过度注目，或是听到一些很难听的话，肯定非常煎熬。作为一名始终受到偶像鼓舞的粉丝，我很在意自己支持的偶像是否幸福。从偶像的角度来看，为了避免被粉丝剥削，避免受到不必要的伤害，你觉得有哪些问题需要注意或者重视呢？



和田彩花

和田：我自己也在公开谈论社会性别、女权主义、性取向之类的话题，这些话题一般情况下偶像们是避免谈论的，我周围有很多粉丝都跟我说过类似您说的话。粉丝会告诉我一些我不知道的事情，也会跟我共享各种信息。前段时间在Ins直播的时候，我说要开始思考女性问题了，然后就有墨西哥、法国、韩国等好多国家的粉丝给我留言。这些反馈都让我非常开心，还让我知道了粉丝们都很接受我的想法，这给我提供了强有力的精神后盾。但我也知道另一方面，如今的社会结构有些失衡也是事实，而偶像这个职业就是在失衡之处诞生的。外界会要求女团偶像要像个女孩子，要有偶像的样子，这些要求有时候会让我感到自己被强行禁锢了。

颜值至上主义的危害和心理护理的重要性

犬山：虽说是偶像，但也没必要满足世人对偶像的所有幻想。毕竟偶像也是人。

和田：说的是呢。今后的社会，我认为不限于偶像，而是所有人都没有必要被刻板印象束缚。只不过，我虽然发表了很多言论，但是我也不能把我的社会性别观强加给未成年人。我可以告诉他们现在存在一些偏颇的观点，告诉他们用公正的眼光看待事物的重要性并教会他们方法，但这本身也是一种价值观和思想，所以我也很难跟他们说：“你们最好知道这些。”不过女孩子们聚在一起，总会被人进行比较，颜值至上主义（以美丑为标准品评人的容貌，对外表富于魅力和缺乏魅力的人进行区别对待的思维方式）是个很大的问题。

犬山：你虽然内心很纠结，却努力想要保护未成年人啊！我感觉无论男女，偶像是不是都需要心理护理呢？

和田：训练也是这样。只要站在镜子前跳上几个小时的舞，你就会不自觉地把自己拿来和别人比较了。或许这很重要，但另一方面也会增加心理负担。我觉得现在还没有形成一种良好的风气，能让我们毫无顾忌地说出自己的这种感受。

犬山：当然还有未成年人穿不穿泳装的问题，举个ANGERME（Hello！Project的女团。旧团名为S/milage）的例子，拍杂志写真的时候，想穿的人就穿，不想穿的就不穿，是这样的吧？那时候我就觉得风气开始一点点在改变了，虽然本来就应该是这样才对。还有就是既有那种“吹彩虹屁”给偶像打气的粉丝，也有发言欠考虑的粉丝。

和田：确实如此。

犬山：还有人喜欢对偶像的形象指指点点，要求女生就必须怎样怎样，或者说什么“A酱比B酱可爱多了！”，虽然粉丝可能只是想吹捧自家，但却无意中拉踩了另一位女孩子。

和田：这就过分了……

犬山：自己支持的偶像能够幸福快乐，这应该是做粉丝最大的快乐了，但总有成年人对那些未成年的孩子们咄咄逼人，品头论足。每次看到都真的会很伤心。明明偶像也是人啊。

和田：确实很常见呢。我觉得粉丝说作品好或不好其实都没问题。如果不是完美无缺，确实有不足之处，那我希望粉丝可以指出来，告诉我“这点是不是应该考虑一下呢”。

通过美术世界扩展眼界

犬山：我记得很清楚的一件事，是ANGERME时代有个初中生团员涂了大红色的口红，然后被人指责说：“你涂这个颜色是不是太早了？”

和田：确实有过否定的声音呢。



犬山纸子

犬山：那时你也发声了，你表达的意见是“以后也可以想凃什么口红就涂什么口红啊”。我当时就觉得有这么好的前辈站在身后，肯定会很有底气吧。

和田：我大学学的是美术史，美术给了我一个无比广阔的世界，让我知道了价值观是多种多样的。从小就在偶像这个行业里，大人们给我们规定了各种条条框框，教我们这么做那么做，于是我们的价值观就慢慢地局限在他们定下的框架内了。我自己喜欢的近代美术作品都表达了强烈的现代感和近代意识。看着那些作品，我就觉得应该重新审视自己的生活和工作，必须对一直以来抱有的价值观提出质疑。美术的世界让我知道了“这种存在也是合理的”。

犬山：通过学习和了解其他领域，有时也能逐渐认清自己。我现在38岁，到37岁才知道“sapioromantic”这个词，意思是从对方的才智中感知爱情魅力的一种性取向，我觉得与性别无关，因为很多人都会很喜欢那种发言充满智慧的人。我非常认同这个词，因为它准确地表达了我自己的取向。以前我总是在想，自己是不是有这种倾向啊，始终理不清头绪。

和田：如果内心纠结，是不是有点压力山大的感觉？心里想着为什么自己总是跟别人格格不入呢？

犬山：就是这样！你我都有这种困惑，你不是还公开说过自己说不定是无性恋（对他人没有性欲望和爱情的性取向）吗？但你又表示性取向也会发生变化，现在可能不是了，你发出的这些声音可能会成为促使粉丝思考的契机——现在对自己（的性取向）也不是很确定，是不是有其他的可能性呢？

历史是我的盟友

和田：光是把这种感觉用语言描述出来，就能感觉轻松很多。自己内心的违和感和疑问，为什么大家就不能理解呢——这种心情让人感觉到无法融入众人中的孤单，好像自己受到大家的指责一样。但是读书之后你会惊喜地发现，自己心里的纠结也好，和大家格格不入的感觉也好，都从女权主义和社会性别的角度被表述出来了。在读书的过程中可以理清头脑中的想法，也会发现原来自己并不孤单。这个时候我就深切地感受到“历史（知识）是我的盟友”。

犬山：历史是我的盟友，这句话真棒啊！我们想不通的问题，前人早就讲明白了，还告诉了我们处理这些问题的智慧。读史可以治愈心灵，这也是我长大成人之后才意识到的。我懂得了以前某个时候感到痛苦并不是我的错，心情就平复了许多。如果能遇到像你这样包容的人，告诉我们“这不是你的错”，我们就能放过自己了。我很高兴自己能在朋友郁郁寡欢的时候告诉他们“你没错哦”，感觉我自己也活得更轻松了。

和田：年轻偶像作为人如果能比我们活得更轻松就好了。犬山女士您一直在针对受虐儿童开展援助活动吧？我也在思考怎样才能让比我年轻的团员们工作得更舒心。现在我还没有实际开展活动，这也让我感到一些压力，我希望做些什么来支援她们。到时候一定会听取您的建议啊！

犬山：只要是力所能及的，我一定会不遗余力！站在偶像的立场上不断发声，还是很需要勇气的吧？

和田：我自己倒没觉得这是多么了不起的事。况且我虽然发声了，却没有提出解决方案，也没有付诸行动。这让我感觉自己的思考还不够深入。

三十六计，走为上计

犬山：遇到意见不同的人，你是怎么和他们打交道的呢？

和田：这个挺难的。我不会否定对方的观点，同时也意识到倾听对方的表达很重要，所以我觉得可以聊一些双方都愿意谈的话题。如果有人总是让我感觉很受伤，我就会自然而然地减少见面的次数（笑）。价值观不一样是很正常的，但如果强加于我，那我只能先逃为敬了。

犬山：我也是（笑）。与其说是价值观不同，不如说有些人就是喜欢歧视别人。我和意见不同的人也能建立良好的关系，也可以对话。但是有些人就是来歧视你的，或者我明显感觉是以抬杠为目的的，那我就会拒绝对话。因为这会让我很受伤。虽然也取决于跟对方的关系，但我基本还是溜之大吉。

和田：不逃也没有别的办法呀（笑）。

犬山：三十六计，走为上计。我们要远离歧视。如果精神好的话，就冲对方大吼一声“No”。

和田：确实精神好的时候是非常重要的呢。

犬山：还有就是无论是当面，还是在社交媒体上，应该多说“你的发言给了我勇气”之类的话。另外，如果某个回帖让我感觉不是评论，而是诽谤中伤或是歧视的话，我就直接屏蔽了。

和田：我也这么干（笑），比如把对方屏蔽，或者也可以视情况区别对待。我在推特上就很少发讨论帖。但Ins上有很多善意的回帖，所以也可以在上面讨论问题。在封闭的粉丝社区发言会更随意些。在什么平台说什么话也是一招吧。

犬山：的确是这样。今天听你聊了这么多，感觉心情莫名地轻松舒畅了很多。非常感谢！

访谈整理：林田顺子

图片：高山浩数

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