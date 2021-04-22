穿上精美内衣，守护女性尊严

犬山纸子访谈：我想跟她见一面

这个连载记录了专栏作家犬山纸子就各种问题与活跃在各界的女性进行对话交流的过程。这次的嘉宾是内衣品牌Nao Lingerie的法人代表兼设计师栗原菜绪女士。她曾供职外务省，有着不同一般的经历，转身为设计师后，还在日本桥高岛屋破格拥有常设专柜，受到多方关注。这次，热心于社会活动的栗原女士和犬山女士，探讨了有关女性的各种问题。

Nao Lingerie的法人代表兼设计师。生于1984年。在学习院大学法学系上学时，开始在外务省国际法局课余打工。当过矫形内衣店的售货员，后来赴米兰时装学院（Milan Fashion Campus）留学，学习内衣设计。通过在银座的俱乐部工作，积攒创业资金，于2013年创立了自己的公司。同年在上海时装周发布了“Nao Lingerie”品牌，致力于打造兼俱外观美和功能性的日本产内衣。

对外务省的状况不再抱幻想，投入内衣世界

犬山 这次之所以请栗原女士来做访谈，是因为我对您品牌的理念“精美地包装守护女性的自豪和尊严”深有同感。

栗原 那真是太高兴了。

犬山 您原来是在外务省工作的吧。

栗原 是。契机是因为我在高一时读到“南京大屠杀”时，深感震惊，冲到教师办公室喊道“日本到底是怎么回事！”老师对我说，“这是一种见解。还有很多别的说法，所以你要自己先全部学习一遍再发表意见”。

犬山 真是个好老师啊。

栗原 于是我对政治产生了浓厚兴趣，进入了外务省国际法局。不过，进去之后才知道“官僚社会很是不妙啊”（笑）。政治家听取国民的请愿并提出方案，而官僚是去毁掉这些提案的人。而且地位越高，人际关系的羁绊越多，事情全靠揣度来决定。一想到这种工作要干40年，我就感到在这里不能待下去。



栗原菜绪女士

犬山 那是太痛苦了……

栗原 那时我的梦想一下子破灭了，于是辞去了外务省的工作。喜欢内衣的我开始在矫形内衣店打工，这时我意识到自己喜欢的其实是像艺术那样精美的进口内衣呈现出的世界观。

犬山 完全相反啊。

栗原 对啊。所以，向顾客销售一套要10万日元的矫形内衣，我是于心不安的。那么哪个品牌可以让自己充满自信地去销售呢？找来找去，我发现日本并没有自己喜欢的，我想那我就自己来创制吧。

犬山 “因为没有就自创一个”，这种行动力真是够帅啊。

栗原 我非常喜欢“想好了就要付诸行动”这句话。“我想创造一种能让自己感觉活着也不错的某种价值”，我想正是这种强烈的愿望促使我去行动。

花纹胸罩为女性带来自豪感

犬山 你究竟为什么那么喜欢内衣呢？

栗原 说来话长，其中一个原因是我成长在“家长制”的家庭。祖母拥有最高权力，全家人把关爱都给了运动棒学习好、又长得帅的哥哥。而家里一有什么没了就是我的错，吃饭的时候也单单不给我盛饭……。对我来说，家里就是战场，一直觉得那里没有自己的位置。嫁过来的妈妈也是同样的处境，这都是因为我们是女人的缘故。

犬山 还有这种事……

栗原 还有一个原因，我在幼儿园、小学、初中共受到三次性侵。所以，我强烈感到，就是因为自己是女人，才会如此受伤害。

犬山 竟有三次……，真是太痛苦了。我上幼儿园时也遇到性侵；初中时上学乘电车，其间很多次遇到色狼，他们总是盯上看起来无力反击的女性下手，当你被认为是软弱无力的人，就会遭遇这种事情，我对此感到极其愤怒。

栗原 我也遇到很多很多次色狼。高中时我还抓到过一次。

犬山 你可真有勇气啊。因为不知道对方会做出什么事情，所以我不敢有任何反抗。

栗原 不过，抓住色狼之后，等待我的却是令人惊愕的现实。女警察说，“他是初犯，原谅他吧。本来你也不该穿那么短的裙子”，倒是我挨了她一顿批评，言外之意是我不好。

犬山 女警察这么说的？！太差劲了。

栗原 大人不保护我们，还认可那种行为，这是很可怕的。

犬山 我们鼓起了勇气去做，却得不到大人的保护，反而还受到责备，这真是二次伤害啊。受到伤害，以后就不会想依赖大人，这也是很严重的问题。受到性侵害和遇到色狼的时候，我还是未成年的少女，但我对自己的隐私部位无法再感到自豪，也不再觉它们的重要。当时只是头脑一片混乱。跟谁也没法说，为了让自己混乱的心情平复下来，我甚至还想将色狼的行为正当化。现在想想，那是一种自己对性的自主性被剥夺的感觉。原本那种时候应该有可以去咨询的地方，应该有人对你说“不是你的错”，那种有助于精神关怀的应对非常必要。

栗原 非常理解。就在我读初二的时候，得到了一件蓝色花纹的胸罩。虽然只是超市卖的那种普通的胸罩，但看到戴着胸罩的自己时，我第一次觉得自己挺美的。当我面对一个真实的自己，觉得自己的身体很美的时候，虽然一直因身为女人而受到伤害，但切实感到做女人挺好的。

赠言中倾注的心愿

犬山 可以认为这是不借助他人的视线，以自己的标准来定义美丽。

栗原 是的。从那时起我开始喜欢内衣。一开始说的品牌理念就来自我的自身体验。

犬山 如果我还是初中生的时候就能有一种阐释“你的身体很棒，自己来守护自己的尊严”这种理念的内衣，那么我的内心一定会变得宁静。每件内衣都附有寄语对吧。“保持冷静和从容，让内心平和安宁”、“细致谨慎地培育我内心深处的情感”。这些话真是令人心情激动。



犬山纸子女士

栗原 我觉得当你要鼓足干劲或者面对什么难题时，如能听到一些鼓励的话语，心情也会有所不同；而内衣是离我们心脏最近的，所以我在上面附加了寄语。

犬山 每条寄语中都能感受到您对穿上它的女性投与的爱和温暖的目光。对了，我在进行一个防止虐待儿童的活动，叫做“孩子的生命属于他们自己”，您也在开展为儿童保健设施的孩子们赠送“第一件胸罩”的社会活动吧。

栗原 据厚生劳动省发布的信息，儿童保健设施中的孩子约6成受到过虐待。其实我不想只限于为保健设施的孩子提供内衣，但现在能做到的只有这种方式了。

犬山 您在SNS上写的文章也很精彩。开头写道：“我的工作是‘包护’女性的自尊心和自豪感”，当你听到儿童保健设施的工作人员说“孩子们真是没有可以自由支配的钱，前几天还有孩子因为内衣太贵买不起而烦恼，多年前买的已经破旧的内衣还在一次又一次地穿，看着真可怜”的时候，你便产生了我能否为他们做些事情的想法，因此开始了这项活动。

栗原 真高兴您读了我的文章。

生命代代相传，才有今天的我们

犬山 儿童保健设施的孩子们有什么反响吗？

栗原 实际上我跟他们并没有什么接触。因为很多设施都认为，很难把握成人都是怎样的人，不能让孩子受到伤害，因此不愿意让孩子见陌生人。不过设施的老师们说，孩子们都非常开心。现在我还想争取帮助那些离开保健设施的18岁以上的孩子们（到18岁，高中毕业后必须离开儿童保健设施）。据说失去父母的这些孩子们在23岁之前自杀的有很多。埼玉县有人在为这些孩子建设容身之处，我也经常去拜访。

犬山 在新冠疫情中备受煎熬的年轻人非常多。失去工作或生病的时候没人可以依赖，那种精神困苦是无法估量的。我对这个活动非常感兴趣，今后让我也一起参加吧。不过，话说回来，从事内衣工作的话，一定会与各种体型的人打交道，日本现在对人体美的认识依然停留在单一的“以瘦为美”的阶段吧。

栗原 我在与客人接触的过程中确实感觉到，无论谁都抱有自卑感并为此而苦恼。但是有个大前提是不应该忘记的。那就是之所以自己今天活在这个世界上，是因为无数的祖先们顽强生存才将生命延续下来。所以，我们是不是“首先要心怀感谢”呢？

犬山 是啊，确实如此。

栗原 生命代代相传，才有了今天我们的身体，所以我认为对自己身体的否定是很荒唐的。首先我们需要改变视角，然后就是要下决心不去迎合他人的标准。实际上有的女孩子不就很适合胖乎乎体型的吗？适称的体型以及喜欢的体型，都是因人而异的。身体自爱运动（Body Positive Movement）如今正在全世界扩展开来。

犬山 无论什么体型，每个人都有爱自己的身体、并为之感到骄傲的权利。而且他人是没有权利对此说三道四的。

身边有喜欢自己身材的人就好

栗原 还有，我并没有否定其他厂家的意思，但我觉得一直以来胸罩的宣传偏向于“胸大才好（显胸大）”的理念。

犬山 像挤乳沟那样的。

栗原 是啊，大家都被“胸大为好”洗脑了。今后我希望去打破这些观念。

犬山 有的是正好吻合自己喜好的胸形，也有的是能呈现出乳沟，总之就是多种多样。

栗原 喜欢乳沟的人那样自然没问题，而我的客人中则有感到自卑和烦恼的女性。但她的丈夫则说，我喜欢你的全部，包括胸部也喜欢，由此让她的自卑烟消云散。所以我想，身边有这样真正喜欢自己的身体的人，不就很好吗？



Nao Lingerie的内衣。右上为赠送给儿童保健设施的“人生第一件胸罩”

犬山 那么，如果没有伴侣的人，怎么做才好呢？

栗原 做好护理很重要。如果对胸部、包括隐私部位好好进行护理，那么你就会一点点地爱上自己的身体。

犬山 原来如此。产生自卑感后，常会假装没看见，觉得“就这样算了吧”；因而要慢慢地注入爱情并精心地呵护它们。

栗原 我们的身体本身实际上不会有太大的变化，但如果意识改变了，你的身体就随着变得可爱起来。

犬山 “要我不是女人就好了，就因自己生为女人，现在才会这么痛苦”，有这种想法的女性可以说确实存在。但是，如果珍视自己的身体，穿上精美的内衣，那么她或会改变想法，认为“生成这样真的很好”。今天听了您的一番话，让我愈加喜爱这个品牌了。谢谢。

对谈整理：林田顺子

摄影：山口规子

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