刀与魂：专访日本制刀大师宫入法广

日本刀是最能展现日本魅力的传统器物之一。即使在武士阶层已经消失的现代，制刀的传统仍然经久不衰。本文专访了日本国宝级制刀大师宫入法广，请他向我们介绍日本刀的魅力。

不寻常之路

日本刀曾被称为“武士之魂”。自平安时代（794-1192年）起，武士的时代持续了近千年，最终因明治维新画上句号。废刀令颁布后，佩刀的武士逐渐消失。第二次世界大战结束后，武士道精神受到否定。在联合国军总司令部（GHQ）占领时期（1945-1952年），就连剑道使用的竹刀也被禁止。现今，根据《枪炮刀剑类持有等取缔法》规定，未经许可不得持有日本刀，但制作日本刀的工匠并没有消失。目前，日本制作工艺美术品刀剑的工匠约有350人，宫入法广是其中最受瞩目的工匠之一，他曾复原大都会艺术博物馆收藏的铁剑。在宫入法广手中诞生的刀究竟有何魅力，为何能引起人们的关注？

日本刀有许多流派，如相州传、备前传等等，流派风格各不相同。我的父辈们属于相州传，而我最早师从备前传的刀匠隅谷正峯老师，那时我20多岁。隅谷先生是人间国宝(*1)，他创造了一种独特的刃纹(*2)——隅谷丁子。他拥有其他刀匠无法模仿的独创性，这一点吸引了我。但在注重传统的刀剑界，拜师于自己家族之外的流派可谓前所未闻，所以当时我被视为颠覆常规的怪胎。



形似丁香花的刃纹是备前传的一大特点

在隅谷老师门下学了5年后，我在父亲的指导下磨练了9年技艺，之后自立门户。我在日本长野县东御市成立制刀工作室，后于39岁成为当时最年轻的“无鉴查(*3)刀匠”，这是刀匠最高级别。然而，当我进入知天命之年时，却罹患疾病，而那本应是刀匠的事业巅峰期。在病榻上，我下定决心，不再局限于备前传的框架，要尝试制作相州传的刀，开辟一条打破流派藩篱的新路径。

自江户时代（1603-1868年）末期，宫入一族便世代以制刀为业。我做的日本刀融合了传统与跨越流派的创新，或许，大家正是从中发现了妙趣所在。



被认定为长野县非物质文化遗产的纪念太刀

比想象中更沉重的武器

日本刀分为追求实用性的武器刀和追求艺术性的鉴赏用刀。虽然现在没有人制造武器刀，但听说过去人们会通过斩人来测试刀的锋利度，这是真的吗？

战国时代（公元15世纪末至16世纪末），人们会将被斩首的犯人尸体叠起来，进行斩击比赛，看谁能一次斩断更多尸体，以测试刀的锋利度。越锋利的刀，就会拥有越高的评价和价值。或是将一具尸体自下而上斩割，能斩断最难斩断的锁骨部分的刀会得到盛誉。

在历史剧或电影中，有时会看到单手挥刀的场面，那些其实是进行过镀层的仿制刀，所以才能单手挥动。而真正的日本刀重量在1-3公斤左右，无法轻松挥动。过去，武士们在决斗中，一旦错失时机，便可能丧命，因此武士们可能会长时间对峙，紧握刀柄，等待时机。例如，据记载，古代著名的剑豪宫本武藏和佐佐木小次郎曾经握刀对峙长达半日。

铁器独有的飒爽之美

被称为名刀的刀具多为鉴赏用刀。这些注重美学的刀不一定锋利，但必须具备日本刀独特的艺术性。鉴赏者也需要具备判断刀具品质的知识和眼力。日本刀的美究竟是什么？

日本刀的美学价值在于其肌理的质感，刀身上的刃纹，以及刀整体的美。外国的刀剑往往施以精美的雕刻和华贵的宝石来体现其价值，而日本刀有着不同的审美观，其艺术性在于铁本身呈现出的美。



日本刀的原料之一“玉钢”，经锤炼后可以制作出含碳量均匀的肌理

在日本神话传说中，“镜子”“勾玉”和“剑”是三大神器。日本人相信闪闪发光的物品具有神秘的力量。因此，自古以来日本人一直致力于钻研打磨抛光技术，并将之推向登峰造极的水平。



刀烧制成后，先在较为粗粝的磨刀石上打磨，然后渐次换成更细的磨刀石打磨

具备一定的日本刀鉴赏知识后，便能深切感受到刀的魅力。我有时也会接到国外订单，国外也有不少对日本刀很有研究的人。



宫入法广精心打造的短刀。这把刀使人联想到镰仓时代（1185-1333年）末期著名刀匠备前长船传景光的名作。肌理极具透感，令人惊叹

与日本刀截然不同的气质

除飒爽的日本刀外，宫入法广也是制作“刀子”的大师。“刀子”是天平时代备受贵族青睐的文具兼装饰品，精致优雅。它们通常会施以一种源于中国唐代的精致的拨镂工艺，此外还装饰漂亮的雕金。而今，从刀子的刀身到装饰，能使用与古代一模一样的技艺进行制作的刀匠，就只有宫入一人了。飒爽的日本刀与奢华精美的刀子，是两个完全不同的世界。宫入为何能够在这两个世界之间“来去自如”？

制作精美的“刀子”能帮助我以更细腻的目光欣赏日本刀。据说“刀子”是从天平时代到平安时代贵族佩戴的饰物。现在我仍然常常收到订单，请我制作原创的刀子，用作护身符。制作刀子也是传承日本宝贵的古代文化的过程，这让我很自豪。2009年，我受宫内厅委托制作了正仓院(*4)收藏的刀子的复原品。复原不是单纯地复制藏品，它需要刀匠推断出藏品中已断代的古代技艺、使用的材料等等，除进行科学考据外，还需要把握藏品的气质。此外，正仓院的藏品不能外借，我无法将其带回工作室。虽然有照片，但是如果没有实物，是做不好复原的，所以我多次前往奈良，和藏品一待就是几个小时，倾注全部身心感受1200多年前刀子的气息，然后再进行复原。



这把施以拨镂工艺的“刀子”由染色的象牙制成，上面雕刻着精美的图案



正仓院藏品的复原品。表面用银丝勾勒出爬山虎图案，还镶嵌着72颗珍珠和16颗祖母绿

让武将们梦牵魂绕的名刀

宫入法广曾复原水户德川家的家宝——名刀“烛台切光忠”。据说，这把刀曾是织田信长、丰臣秀吉、伊达政宗、德川光圀等大名鼎鼎的武士们的爱刀。刀名中的“烛台切”源于伊达政宗在手刃家臣时一并斩断了旁边烛台的说法。然而，在1923年发生的关东大地震中，这把刀被烧得通体漆黑，失去了原有刃纹。后来，宫入法广成功复原了这把名刀，目前在保存着大量德川家族宝物的水户“德川博物馆（日文版）”展出。值得一提的是，这把名刀还出现在近年备受国内外玩家喜爱的游戏《刀剑乱舞》中，在游戏粉丝中引发热议。



在锻造室埋头工作的宫入法广。因为需要用火，夏天室内温度有时高达40度以上

复原“烛台切光忠”绝非易事，这把名刀被烧得漆黑，也没有留下多少有关其原本状态的文献资料，唯一可参考的文献只有一张绘图。宫入法广究竟是如何成功复原这把名刀的？

复原工作中最重要的不是技术。复原要求我们制作出一把与在文献绘图中感受到的气质相符的刀。这不仅需要用脑思考，更需要倾注全部身心感知。这把刀刃纹上方的图案称作“映”，自室町时代（1336-1573年）初期以后，便没有人再锻造过有“映”的刀了。“烛台切光忠”在被烧得漆黑前应该拥有十分独特的“映”，因此我需要掌握这门早已失传的技术。复原刀的气质，其难度要超过对技术的复原。为此，刀匠首先需要忘却自我，这是一条与打造自己的作品全然不同的道路。为制作出一把令我满意的“烛台切光忠”复原品，我不断试错、摸索，当然这一过程也是对自身潜力的巨大挑战。

采访/撰文：辔田早月

摄影：木村直人

标题图片：在锻造室工作的宫入法广

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