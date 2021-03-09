田中达也：微型作品里丰饶的多样貌世界

文化

微型摄影师田中达也以日常用品和食物等身边常见之物结合其他事物后，创造出许多拟物作品并上传到SNS社交网站。他自由奔放的创意不限于既有观念，并以自己独特的世界观，建构出一整个崭新的领域。让我们听听他在创作过程中的种种故事，以及对于今后的展望。

田中达也 TANAKA Tatsuya

微缩模型摄影师・拟物创作者。1981年生于熊本县，从微缩模型的角度出发，以独特眼光撷取日常生活中的各种事物，结合其他元素重新拟造出名为“Miniature Calendar”的照片，在网络上大受欢迎，在杂志和电视等媒体上也成为热议话题。曾参与许多广告视觉设计与影像相关工作，此外担任2017年NHK连续电视小说《雏鸟》片头片尾影像的制作。主要的摄影作品有《Miniature Life》《Miniature Life2》（以上由水曜社出版）、《Small Wonders》（Nippan Ips出版）。

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细致又充满玩心的世界观获得广大回响

将几条非常普通的热狗面包连结在一起，放到铁轨上行走的话，就变成“面包新干线”（原文为日语中“新干线”Shinkansen的谐音Shinpansen——译注）；或是放倒一块草莓蛋糕，拟造成滑雪场，就变成“蛋白霜滑雪场”――这些都是拟物创作者田中达也所传递出的世界观，他让成年人再次重温幼时曾经热衷于“○○实在很像△△”的各种有趣想法。

将生活周遭的日常用品和食物等，搭配上迷你的人物模型，拟造出另一种情境，展现独特世界观的诸多作品，田中达也将之命名为“Miniature Calendar”，每天投稿到各个SNS（脸书、照片墙、推特）。其细密精致且充满玩心的作品成为热门话题，在撰写本文的2018年2月，他的订阅人数已超过100万，而且以每周约3000名的速度持续增加之中，其中外国人占压倒性的绝大多数，约占整体阅众的7成。不仅日本国内，他还在台湾和香港等地区举办作品展。

作品《面包新干线》特别受到小朋友的欢迎　© Tatsuya Tanaka
作品《面包新干线》特别受到小朋友的欢迎　© Tatsuya Tanaka

作品《蛋白霜滑雪场》。图中蛋糕虽然使用模型，但有时会依据不同作品的需求，使用真正的食材　© Tatsuya Tanaka
作品《蛋白霜滑雪场》。图中蛋糕虽然使用模型，但有时会依据不同作品的需求，使用真正的食材　© Tatsuya Tanaka

作品《乡间生活必备的几把刷子：收割》。因为用手工剪下一束束刷毛的关系，呈现高低不平的状态，但反而增加了真实感　© Tatsuya Tanaka
作品《乡间生活必备的几把刷子：收割》。因为用手工剪下一束束刷毛的关系，呈现高低不平的状态，但反而增加了真实感　© Tatsuya Tanaka

田中达也曾经任职于设计公司，以艺术指导的身份参与杂志广告等制作。对于自己要发布到照片墙的照片，他觉得需要加上点睛的拍摄对象，于是无意间放进了手上搜集的塑胶制微缩人偶模型，结果意外呈现出一种整体感，也在照片墙上获得许多回响，作品渐渐被许多人转发，扩散开来。起初并非定期发布照片，但在2011年4月开设了正式网站Miniature Calendar，大约7年间每天都持续拍摄一件作品并发布。

他的作品中出现的大都是世界各地的人非常熟悉的素材，如晒衣夹、滚筒卫生纸、蔬菜、水果、面包等等物品，正因为海外粉丝众多，作品常常追求“世界共通”的概念，“花费心思制作出简单易懂的作品，希望连小学生都能轻松理解。”

从点赞的数量和留言之中可以直接了解阅众的反应，这正是SNS的优势；至今为止广受海外好评的是选用“武士”“忍者”“寿司”“樱花”等等日本独有素材的作品。我非常注重阅众对于每日更新照片的反应，同时也追求作品的独特性，以及谁都能懂的创作主题。

作品《樱舟》 © Tatsuya Tanaka
作品《樱舟》 © Tatsuya Tanaka

作品《血斗》 © Tatsuya Tanaka
作品《血斗》 © Tatsuya Tanaka

遵守“每日制作”的铁则

田中以两种方式创作：“物品导向思考”和“场景导向思考”。物品导向思考是指，首先有许多想要使用的素材，依照素材的特质发想创意；另一方面，场景导向思考则是先决定像是海洋等场景，再依照场景的情境，选择要放入哪些微型物品和人物，决定整体构图。

从开始拍摄到最后上传到SNS，大约需要2个小时的制作时间。其中1个小时用于一个个地选择并配置微型人偶等素材，以及调整拍摄的灯光照明等工作。然后进行照片后期加工，思考作品名称和主题标签的内容，最后上传到 SNS。我舍弃了一次大量拍摄照片后逐日上传的方式，大多是在上传的前一天才进行拍摄工作。

每天必须持续更新是否有压力，或担心创意用尽？

“我并没有特别担心。我的思考反而是放在如何能在有限的时间里，呈现出自己想要创造的世界，每件作品都是全力以赴的成果。每天都绞尽脑汁，彻底思考。我觉得反复地深层思考有助于创作出超越自我极限的作品。”

田中说摄影和照明的技术都是自学而成。他的创作就是从这个工作室向全世界发送信息
田中说摄影和照明的技术都是自学而成。他的创作就是从这个工作室向全世界发送信息

依照职业、尺寸等细微区分手上拥有的微型人偶，非常用心地进行“整理整顿”的作业
依照职业、尺寸等细微区分手上拥有的微型人偶，非常用心地进行“整理整顿”的作业

起初只有大概50个左右的微型人偶，但现在已多达1万个以上。打开工作室里收纳柜的抽屉，可以看见模型都依照季节和服装等分类标准，小心地分门别类，排列整齐；其中大多是以铁道模型闻名的德国厂商Preiser公司的产品，特点是造型精巧且色泽鲜艳，最小的模型仅有约5mm大小。同一种人偶的模型，田中就拥有好几种不同尺寸，那是因为想要依照蔬菜和滚筒卫生纸等等作品中使用的素材尺寸，搭配大小适中的模型。在仅有几毫米的世界中，可以看见他的坚持。

蔬菜之中，喜欢用花椰菜当作主题是因为花椰菜看起来很像树木，最适合当作一个简单易懂的主题来说明拟造作品，所以也很常用来当作象征。当我们问到田中自己是否喜欢花椰菜时，他笑着回说：“其实我不爱吃花椰菜。”

作品《在森林中漫舞》 © Tatsuya Tanaka
作品《在森林中漫舞》 © Tatsuya Tanaka

独一无二的拟造创作者，前进世界

田中在SNS上的关注者大多是外国人，其中又在中国香港和中国台湾的关注者中享有超高人气。田中本人分析深受欢迎的理由在于：“港、台和日本一样土地有限，由于居住空间狭小，因此产生了一种欣赏微缩模型的文化。”

第一次在海外举办展览是在2016年的香港，由于获得了当地“非常希望能够前来举办展览”的邀请；之后也曾在台湾展出作品，在签名会上接触到当地粉丝的热烈回响，让田中非常惊讶。“外国人不太在意我的知名度和社会评价，若觉得作品有趣，就会给我回应，这让我很开心，也实际感受到海外粉丝比日本人更加积极地参与交流，也有很多人会在自己的SNS上传关于我的展览讯息和作品的相关帖子。”

田中未来的目标是在世界各地举办展览，今后的目标是美国和欧洲，希望能前往当地开展。“但我的辨识度还不够高，首先还是要让大家认识我，因此每天都持续发表独具魅力的作品，就算是多一个人认识我也好，期望能让更多人知道Miniature Calendar这个网站。”透过SNS社交网站连接世界，然后再串连回实体世界。“未来要是我的作品“面包新干线”能够涂装在真正的新干线车辆上运行的话，那就太棒了。“从数厘米的微型作品中所凝视的未来，正无限地扩展到全世界。

标题图片：2018年2月14日采访当天发布的作品“蛋白霜滑雪场”的制作场景

采访/撰文：佐藤史
采访摄影：草野清一郎

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