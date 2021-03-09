田中达也：微型作品里丰饶的多样貌世界

从点赞的数量和留言之中可以直接了解阅众的反应，这正是SNS的优势；至今为止广受海外好评的是选用“武士”“忍者”“寿司”“樱花”等等日本独有素材的作品。我非常注重阅众对于每日更新照片的反应，同时也追求作品的独特性，以及谁都能懂的创作主题。

他的作品中出现的大都是世界各地的人非常熟悉的素材，如晒衣夹、滚筒卫生纸、蔬菜、水果、面包等等物品，正因为海外粉丝众多，作品常常追求“世界共通”的概念，“花费心思制作出简单易懂的作品，希望连小学生都能轻松理解。”

将生活周遭的日常用品和食物等，搭配上迷你的人物模型，拟造出另一种情境，展现独特世界观的诸多作品，田中达也将之命名为“Miniature Calendar”，每天投稿到各个SNS（脸书、照片墙、推特）。其细密精致且充满玩心的作品成为热门话题，在撰写本文的2018年2月，他的订阅人数已超过100万，而且以每周约3000名的速度持续增加之中，其中外国人占压倒性的绝大多数，约占整体阅众的7成。不仅日本国内，他还在台湾和香港等地区举办作品展。

将几条非常普通的热狗面包连结在一起，放到铁轨上行走的话，就变成“面包新干线”（原文为日语中“新干线”Shinkansen的谐音Shinpansen——译注）；或是放倒一块草莓蛋糕，拟造成滑雪场，就变成“蛋白霜滑雪场”――这些都是拟物创作者田中达也所传递出的世界观，他让成年人再次重温幼时曾经热衷于“○○实在很像△△”的各种有趣想法。

遵守“每日制作”的铁则

田中以两种方式创作：“物品导向思考”和“场景导向思考”。物品导向思考是指，首先有许多想要使用的素材，依照素材的特质发想创意；另一方面，场景导向思考则是先决定像是海洋等场景，再依照场景的情境，选择要放入哪些微型物品和人物，决定整体构图。



从开始拍摄到最后上传到SNS，大约需要2个小时的制作时间。其中1个小时用于一个个地选择并配置微型人偶等素材，以及调整拍摄的灯光照明等工作。然后进行照片后期加工，思考作品名称和主题标签的内容，最后上传到 SNS。我舍弃了一次大量拍摄照片后逐日上传的方式，大多是在上传的前一天才进行拍摄工作。

每天必须持续更新是否有压力，或担心创意用尽？

“我并没有特别担心。我的思考反而是放在如何能在有限的时间里，呈现出自己想要创造的世界，每件作品都是全力以赴的成果。每天都绞尽脑汁，彻底思考。我觉得反复地深层思考有助于创作出超越自我极限的作品。”









起初只有大概50个左右的微型人偶，但现在已多达1万个以上。打开工作室里收纳柜的抽屉，可以看见模型都依照季节和服装等分类标准，小心地分门别类，排列整齐；其中大多是以铁道模型闻名的德国厂商Preiser公司的产品，特点是造型精巧且色泽鲜艳，最小的模型仅有约5mm大小。同一种人偶的模型，田中就拥有好几种不同尺寸，那是因为想要依照蔬菜和滚筒卫生纸等等作品中使用的素材尺寸，搭配大小适中的模型。在仅有几毫米的世界中，可以看见他的坚持。

蔬菜之中，喜欢用花椰菜当作主题是因为花椰菜看起来很像树木，最适合当作一个简单易懂的主题来说明拟造作品，所以也很常用来当作象征。当我们问到田中自己是否喜欢花椰菜时，他笑着回说：“其实我不爱吃花椰菜。”





独一无二的拟造创作者，前进世界

田中在SNS上的关注者大多是外国人，其中又在中国香港和中国台湾的关注者中享有超高人气。田中本人分析深受欢迎的理由在于：“港、台和日本一样土地有限，由于居住空间狭小，因此产生了一种欣赏微缩模型的文化。”

第一次在海外举办展览是在2016年的香港，由于获得了当地“非常希望能够前来举办展览”的邀请；之后也曾在台湾展出作品，在签名会上接触到当地粉丝的热烈回响，让田中非常惊讶。“外国人不太在意我的知名度和社会评价，若觉得作品有趣，就会给我回应，这让我很开心，也实际感受到海外粉丝比日本人更加积极地参与交流，也有很多人会在自己的SNS上传关于我的展览讯息和作品的相关帖子。”

田中未来的目标是在世界各地举办展览，今后的目标是美国和欧洲，希望能前往当地开展。“但我的辨识度还不够高，首先还是要让大家认识我，因此每天都持续发表独具魅力的作品，就算是多一个人认识我也好，期望能让更多人知道Miniature Calendar这个网站。”透过SNS社交网站连接世界，然后再串连回实体世界。“未来要是我的作品“面包新干线”能够涂装在真正的新干线车辆上运行的话，那就太棒了。“从数厘米的微型作品中所凝视的未来，正无限地扩展到全世界。

标题图片：2018年2月14日采访当天发布的作品“蛋白霜滑雪场”的制作场景

采访/撰文：佐藤史

采访摄影：草野清一郎

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