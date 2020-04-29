倖田李梨：为脱衣舞界带来艺术新风的“粉红电影”女王

倖田李梨以AV女优出道后，于“粉红电影”（pink films）的拍摄中发挥实力，至今已演出120多部作品。现今45岁的倖田仍活跃于演艺圈，这几年尤其在脱衣舞界大显身手。倖田以其对工作坚定不移的态度及活力十足的裸体表演，成为不少同性心目中理想的女性形象。

1974年生于埼玉县，1999年于AV界出道。2005年以倖田李梨之名首次演出“粉红电影”《寂寞人妻 肉体夜鸣》（竹洞哲也导演），此后参与演出的作品达120多部。曾3次获“粉红电影”大奖女优奖。从2007年起约6年间，曾作为国内外多名艺人的伴舞参与电视、MV及广告的演出。现已退出AV女优界，活跃于电影、V-cinema（不在影院上映，专为租赁店而拍摄的电影——译注）、脱衣舞、节目主持等领域。参与TBS系列电视剧《暗金丑岛君》、Geo-channel《人中之龙 灵魂诗篇》、电影《瑞普·凡·温克尔的新娘》（岩井俊二导演）、《夺命捉迷藏》（柴田一成导演）等作品的演出。2018年主演电影《Smoking Aliens》（中村公彦导演）。

日本社会有这样一种倾向，每当有年轻女粉丝集中到长期以来男性或老年人感兴趣的领域时，众人就会对这种现象津津乐道，戏称她们为“××女子”。这样的例子不胜枚举。最近令我感兴趣的是喜欢观赏脱衣舞秀的“脱衣舞女子”。如果说她们观看的脱衣舞是由男性表演的，那倒也并不出乎意料，可是她们热切的目光注视的对象，却是如假包换的女体。 说起脱衣舞剧场，诸位头脑中是不是会浮现出这样的画面：在天花板悬挂的镜面球的反射下，迷离闪烁的聚光灯照耀着圆形旋转舞台，男人们聚集在最前排聚精会神地观看，舞厅内还不时响起“请不要触摸舞者身体”的广播声。虽然脱衣舞剧场内昭和时代的余韵犹存，但这绝不是一个时间已然静止的空间。在脱衣舞剧场内，许多具备高度艺术自觉性的表演者早已打破“脱衣舞娘”这种陈腐称呼的局限，她们一面继承着传统技艺，一面在表演形式上不断创新。正是因为有这样的裸体舞者，近年来许多妙龄女性也被吸引到脱衣舞剧场来观看表演。 尽管如此，我们却不可否认，文豪永井荷风也曾深爱的脱衣舞文化如今已是风中残烛。1975年全国各地共有305家脱衣舞剧场（据《警察白皮书》），现今却仅余不到20家（其中5家在东京）。过去脱衣舞剧场北至北海道南至冲绳皆有分布，后来被迫陆续停业，如今位置最北的舞场位于埼玉县久喜市（Live Theater 栗桥），而在大阪以西，本州岛西部的中国地区、四国和九州分别仅存一家。

奔走于全国的脱衣舞剧场 脱衣舞剧场数量减少，许多当红舞者奔走于全国的剧场演出，几乎无暇休息，倖田李梨便是其中一人。脱衣舞行业一般以10天为1周（即1个月有3周），全国各地的剧场皆以此为周期排定节目表，而倖田自去年11月起便一直辗转于各地之间。脱衣舞界仅12月31日休假一天，元旦便又开始营业，一年营业长达364天（若遇闰年则是365天！）。而且各剧场虽然有不同安排，但基本上每天会有4次公演，较早开演的早上11点就开始了，往往持续到深更半夜。 “最近的确很忙，不过如果没有工作邀约，也可能一下子空出10天或更长时间没有工作。开始脱衣舞表演之后我发现，在日本全国范围内，没有一家剧场是牺牲了休息日也赶不到的。毕竟这个行业不会让你悠闲地花上1天时间奔赴下一个工作地点。往往一个公演周期结束后，第二天早上便立刻搭乘飞机前往下一家剧场。”

“虽然辛苦，但每次公演都会有5～6人轮流演出，如果每人表演时间是30分钟，等于有将近2小时的空闲时间。只有浅草不一样，在浅草工作往往累得浑身酸痛（笑）。浅草的歌舞剧真的就像戏剧一样，要分配角色，还有编舞师和舞台监督，一整天都相当忙碌，结束之后筋疲力尽。” “浅草”指的是浅草摇滚座，于二战结束两年后的1947年8月开业，是现存最古老的脱衣舞剧场。剧场内天花板很高，座位多达129个，规模宏大。公演是以90分钟的歌舞剧形式进行，不论是女性还是首次观赏者都可轻松入场，不设门坎。不过对舞者而言，她们要按照自己的角色随时上场，因此几乎没有喘息的空间。而且1天有5次公演，如此持续20天。 “近几年增加的铁杆女粉丝都是在浅草观看演出后迷上了脱衣舞秀，追随自己喜爱的舞者到其它剧场观看演出。浅草之外的剧场也各具特色，比如有的剧场空间虽小，但照明美观，舞者可以充分发挥剧场的特色进行表演。”



如金刚般叉开双腿威严站立的裸体 表演脱衣舞秀的每个舞者情况各有不同，倖田除了浅草的歌舞剧之外，从舞蹈动作、舞台编导到演出曲目、服装选择等，均由自己一手包办，演出剧目多达50部。 “刚开始我也是拜托编舞师编舞，但从第3部作品后就都是自己创作了，这样更能表现出自己的世界观。我只在头脑中进行构思，到舞台上基本上就是即兴发挥了，在练舞室里也不会请老师授课。要是我尝试去记舞蹈动作，就会被动作所制约。舞蹈动作过于固定，反而不容易传达出意境。感觉自己开始编舞之后，观众也接受了我，并给我不少好评，即使是最初反应并不好的剧目，表演数年之后也会有粉丝称赞。若是请编舞师来编舞，那从第一次表演就是成品了，而我是在多次表演的过程中不断进行调整的。” 有些剧目，她甚至就只是站着或是坐着而已，这种“地下艺术”风格的表演形式，在脱衣舞界可谓别具一格。 “一般舞者都会选取看起来漂亮的角度摆姿势，但我有时像金刚一样叉开双腿威严站立，这是因为我会把比如决心或茫然这类戏剧要素纳入舞蹈中，运用身体来表现这些情感。这种挑战富于创新性，所以有时候观众会瞠目结舌（笑）。”

对于那些在表达意境方面起着重要作用的乐曲，倖田则根据自己的喜好进行选择。她最近的选曲特征是日语说唱歌曲偏多。 “我选曲的标准不是观众有没有听过，但老爷爷们还是会喜欢（笑）。我觉得自己的风格已经在很大程度上渗透到了观众内心。不过虽然我在舞蹈表演方面随心所欲，但我会好好对观众展现裸体。另外，第几场演哪一个剧目，每天也都不一样，因为有人只能下班后来看，每天都看一样的表演也太可怜了。虽然他们不见得每天都会来啦（笑）。” 脱衣舞剧场规定观众可以随时进场，只要进场就能看到最后。倖田一天准备3个演出剧目，每次换不同剧场演出时，则依据照明、是否设有布幕、舞台宽度及伸展台长度等特点改变剧目。她在表演中彻底追求艺术性，同时也不忘顾及粉丝的需求，由此可见其高度的服务精神与专业素养。 “在安排节目时，我希望让特地来剧场的观众多少感受到这种稀有演出形式的价值。希望能有自己独特的表达方式，同时满足观众的期待，所以我常常会在舞台上观察观众的反应。但是，实际上每次都会有一些地方让我在表演中心怀疑虑：‘这样真的可以吗？’虽然我进入演艺圈很多年了，但毕竟跳脱衣舞才第5年而已。”

