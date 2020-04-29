倖田李梨：为脱衣舞界带来艺术新风的“粉红电影”女王

倖田李梨：为脱衣舞界带来艺术新风的“粉红电影”女王文化 娱乐 艺术 社会性别・LGBTQ
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日本社会有这样一种倾向，每当有年轻女粉丝集中到长期以来男性或老年人感兴趣的领域时，众人就会对这种现象津津乐道，戏称她们为“××女子”。这样的例子不胜枚举。最近令我感兴趣的是喜欢观赏脱衣舞秀的“脱衣舞女子”。如果说她们观看的脱衣舞是由男性表演的，那倒也并不出乎意料，可是她们热切的目光注视的对象，却是如假包换的女体。
说起脱衣舞剧场，诸位头脑中是不是会浮现出这样的画面：在天花板悬挂的镜面球的反射下，迷离闪烁的聚光灯照耀着圆形旋转舞台，男人们聚集在最前排聚精会神地观看，舞厅内还不时响起“请不要触摸舞者身体”的广播声。虽然脱衣舞剧场内昭和时代的余韵犹存，但这绝不是一个时间已然静止的空间。在脱衣舞剧场内，许多具备高度艺术自觉性的表演者早已打破“脱衣舞娘”这种陈腐称呼的局限，她们一面继承着传统技艺，一面在表演形式上不断创新。正是因为有这样的裸体舞者，近年来许多妙龄女性也被吸引到脱衣舞剧场来观看表演。
尽管如此，我们却不可否认，文豪永井荷风也曾深爱的脱衣舞文化如今已是风中残烛。1975年全国各地共有305家脱衣舞剧场（据《警察白皮书》），现今却仅余不到20家（其中5家在东京）。过去脱衣舞剧场北至北海道南至冲绳皆有分布，后来被迫陆续停业，如今位置最北的舞场位于埼玉县久喜市（Live Theater 栗桥），而在大阪以西，本州岛西部的中国地区、四国和九州分别仅存一家。
奔走于全国的脱衣舞剧场
脱衣舞剧场数量减少，许多当红舞者奔走于全国的剧场演出，几乎无暇休息，倖田李梨便是其中一人。脱衣舞行业一般以10天为1周（即1个月有3周），全国各地的剧场皆以此为周期排定节目表，而倖田自去年11月起便一直辗转于各地之间。脱衣舞界仅12月31日休假一天，元旦便又开始营业，一年营业长达364天（若遇闰年则是365天！）。而且各剧场虽然有不同安排，但基本上每天会有4次公演，较早开演的早上11点就开始了，往往持续到深更半夜。
“最近的确很忙，不过如果没有工作邀约，也可能一下子空出10天或更长时间没有工作。开始脱衣舞表演之后我发现，在日本全国范围内，没有一家剧场是牺牲了休息日也赶不到的。毕竟这个行业不会让你悠闲地花上1天时间奔赴下一个工作地点。往往一个公演周期结束后，第二天早上便立刻搭乘飞机前往下一家剧场。”
“虽然辛苦，但每次公演都会有5～6人轮流演出，如果每人表演时间是30分钟，等于有将近2小时的空闲时间。只有浅草不一样，在浅草工作往往累得浑身酸痛（笑）。浅草的歌舞剧真的就像戏剧一样，要分配角色，还有编舞师和舞台监督，一整天都相当忙碌，结束之后筋疲力尽。”
“浅草”指的是浅草摇滚座，于二战结束两年后的1947年8月开业，是现存最古老的脱衣舞剧场。剧场内天花板很高，座位多达129个，规模宏大。公演是以90分钟的歌舞剧形式进行，不论是女性还是首次观赏者都可轻松入场，不设门坎。不过对舞者而言，她们要按照自己的角色随时上场，因此几乎没有喘息的空间。而且1天有5次公演，如此持续20天。
“近几年增加的铁杆女粉丝都是在浅草观看演出后迷上了脱衣舞秀，追随自己喜爱的舞者到其它剧场观看演出。浅草之外的剧场也各具特色，比如有的剧场空间虽小，但照明美观，舞者可以充分发挥剧场的特色进行表演。”
如金刚般叉开双腿威严站立的裸体
表演脱衣舞秀的每个舞者情况各有不同，倖田除了浅草的歌舞剧之外，从舞蹈动作、舞台编导到演出曲目、服装选择等，均由自己一手包办，演出剧目多达50部。
“刚开始我也是拜托编舞师编舞，但从第3部作品后就都是自己创作了，这样更能表现出自己的世界观。我只在头脑中进行构思，到舞台上基本上就是即兴发挥了，在练舞室里也不会请老师授课。要是我尝试去记舞蹈动作，就会被动作所制约。舞蹈动作过于固定，反而不容易传达出意境。感觉自己开始编舞之后，观众也接受了我，并给我不少好评，即使是最初反应并不好的剧目，表演数年之后也会有粉丝称赞。若是请编舞师来编舞，那从第一次表演就是成品了，而我是在多次表演的过程中不断进行调整的。”
有些剧目，她甚至就只是站着或是坐着而已，这种“地下艺术”风格的表演形式，在脱衣舞界可谓别具一格。
“一般舞者都会选取看起来漂亮的角度摆姿势，但我有时像金刚一样叉开双腿威严站立，这是因为我会把比如决心或茫然这类戏剧要素纳入舞蹈中，运用身体来表现这些情感。这种挑战富于创新性，所以有时候观众会瞠目结舌（笑）。”
对于那些在表达意境方面起着重要作用的乐曲，倖田则根据自己的喜好进行选择。她最近的选曲特征是日语说唱歌曲偏多。
“我选曲的标准不是观众有没有听过，但老爷爷们还是会喜欢（笑）。我觉得自己的风格已经在很大程度上渗透到了观众内心。不过虽然我在舞蹈表演方面随心所欲，但我会好好对观众展现裸体。另外，第几场演哪一个剧目，每天也都不一样，因为有人只能下班后来看，每天都看一样的表演也太可怜了。虽然他们不见得每天都会来啦（笑）。”
脱衣舞剧场规定观众可以随时进场，只要进场就能看到最后。倖田一天准备3个演出剧目，每次换不同剧场演出时，则依据照明、是否设有布幕、舞台宽度及伸展台长度等特点改变剧目。她在表演中彻底追求艺术性，同时也不忘顾及粉丝的需求，由此可见其高度的服务精神与专业素养。
“在安排节目时，我希望让特地来剧场的观众多少感受到这种稀有演出形式的价值。希望能有自己独特的表达方式，同时满足观众的期待，所以我常常会在舞台上观察观众的反应。但是，实际上每次都会有一些地方让我在表演中心怀疑虑：‘这样真的可以吗？’虽然我进入演艺圈很多年了，但毕竟跳脱衣舞才第5年而已。”
从AV到“粉红电影”
2015年，倖田李梨在新宿新艺术剧场首次表演脱衣舞，不过她在演艺界可是资历长达20年的老前辈了。最初她是一边当白领丽人，一边为赚取零用钱而演出成人影片（AV）的。
“那时短期大学毕业的白领薪水被东扣西扣，真正到手的金额少之又少。成人电影纯粹就是以打工心态去拍，所以既没紧张，也没感到痛苦，只是觉得既然能拿到这么多钱，就该全力以赴。不过为了不让大家发现，我还是要求不上广告或杂志。”
然而5年后终究还是被公司发现，倖田被叫到人事部谈话。本以为必定会被开除，没想到公司只是要求她“不要再拍AV了”。
“好像是有些男同事在看我的作品（笑），所以就有风声传开了。因为我的工作表现很好，公司不希望我辞职。不过我还是以此为契机辞掉了工作。刚好那时我对拍片的认识也渐渐有所改变，开始思考为什么成年人会这么认真地追求色情……这样一想，就觉得这个行业相当有趣。”
这是2005年的事。从此以后，她便以倖田李梨之名专心从事演艺工作，也开始接到拍摄“粉红电影”的邀约。“粉红电影”在全盛期曾经年产200部以上，其后数量不断减少，现在只剩不到40部。在这种情况下，她在10几年间参与演出120多部电影，被称为“粉红电影女王”。
“如果只演主角的话，是绝对到不了这个数字的。只要自己的名字能出现在演员列表中，不管什么角色我都愿意演。我没受过专业演技训练，是在实践中锻炼成长起来的。总之我很想演戏，而且本来就喜欢影像作品，所以在拍摄现场总是相当开心。”
“粉红电影”的拍摄现在已经数字化，而倖田参与演出的作品中有99部是胶片作品，可以说她是见证了美好往昔拍摄现场的末代女演员。
“‘粉红电影’需要后期录音，拍摄现场演一次，录音时再演一次，这样的体验相当珍贵。后期配音时，可以对现场拍摄疏漏的地方进行弥补，所以即使在摄影机前忘词或讲错，只要嘴巴动得像模像样，都可以通过后期录音修正（笑）。胶片电影无法多次重拍，成败在此一举，这种和舞台表演类似的感觉就是那时候培养出来的吧。我觉得那段经历非常宝贵。”
20年演艺人生的骄傲
最近倖田忙于脱衣舞秀表演，所以即便有拍电影的邀约，有时也会因为日程安排不开而婉拒。脱衣舞者的困扰在于，公演日程一旦确定，就至少10天无法休息。
“我并不是优先考虑脱衣舞表演工作，毕竟我的本职工作是演员，并没有改行当脱衣舞者，也完全不打算把以往的演艺经历一笔勾销。虽然跳脱衣舞才第5年，但我终归是一个从艺21个年头的演员。不过，要是不喜欢脱衣舞我也不会跳。我觉得脱衣舞表演的有趣之处在于，如果我想创作一部作品，那么只要准备好曲目和服装，接下来仅凭自己的身体就可以完成了。不像电影，必须要有导演、编剧、演员和许多工作人员才能拍摄。”
倖田并未加入任何事务所，所有经纪业务都是自己包办，正因为所有责任都必须自己承担，所以她优先考虑的是选择工作的自由度。
“确实这样比较符合我的个性。不会去接受不想做的工作，而只要日程可以安排，也不会因为事务所方面的原因错过感兴趣的工作。我本来就是个顺其自然、随势而为的人，往往会注意到眼下的潮流。这样的潮流我可以选择跟随，也可以选择不跟随。但是如果有出乎意料的潮流到来，那么跟随潮流而动也很有趣。所以现在虽然脱衣舞的工作繁忙，没时间休假，但我也会想，就算放了假又如何呢？说不定过阵子潮流又变了。”
每个人都希望不被他人干扰，尽情地做自己想做的事，但现实却不总如人意。倖田从白领时代起不知不觉形成的人生哲学，或许正是彻底接受现实，一面做好该做的事，一面为自身彻底享受自由留有空间。
“我从没想过出名，成为AV界的偶像，将来上电视什么的。或许就是因为没有不切实际的梦想，才能够坚持这么久。我觉得不管是什么领域，一份工作要做得长久，最重要的是能在现实层面做出判断，知道当下别人对自己的期待是什么。”
若套用陈词滥调，她的这种生活方式或可形容为“赤身无挂”。最后我请倖田李梨谈谈裸体对她而言意味着什么。
“我觉得穿或不穿衣服其实不是问题。有时候知名女演员在电影里展现出裸体，会被视为‘表演非常卖力’而受到关注，但卖力地表演不是理所当然的事吗？重点不在于要不要脱，而是有些场面需要脱，或是藉由脱才能够表达。脱衣舞也不是满面笑容地只顾跳舞脱衣而已，我觉得正是因为脱掉衣服将自己暴露出来，才能怎么动怎么对，才能有各式各样的表现形式。说起来，脱衣舞算是百无禁忌的，它所拥有的自由是其它固定类型的舞蹈所没有的。而我们是裸身演出，所以更能够直接打动观众的心。”
“当然，许多脱衣舞者的着眼点应该是如何让自己的裸体看起来更加美丽，但我的原则并不是这样。就算体形不好看，我呈现在观众面前的也只有这副肉体而已，这还不够吗？我希望通过自己的身体，传递给观众如金刚般威严站立的力量感，从内心油然而生的力量感。如果观众跟我说‘看了倖田的表演之后，我又振作起精神了’，或是‘内心获得了强大的力量’，那我会很开心。当然如果观众看了觉得情欲被挑动了，那我会更开心啦（笑）。”
摄影：花井智子
采访/撰文：松本卓也
标题图片：倖田李梨于广岛第一剧场（2019年2月6日，摄于广岛市中区 ©花井智子）