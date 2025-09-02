歌舞伎町“怀孕SOS”行动十年记：佐藤初美守护无家可归的年轻女性

父母的虐待、校园的霸凌……在东京歌舞伎町，有一些无处可归的年轻女性，只能蜷缩在网吧或旅馆过夜。曾为幼师的佐藤初美（72岁）已在此守护、陪伴了她们整整十年。

周末夜晚的街头巡逻

6月下旬的一个周五晚上9点钟，在有着“不夜城”之称的歌舞伎町娱乐区，一位人称“新宿佐藤奶奶”的佐藤初美女士，与同伴们开始了当天的第一次街头巡逻。她名片上的头衔是“认证NPO法人 10代20代(*1)妊娠SOS新宿——Kids & Family理事长”，但她的外表，是与夜晚的歌舞伎町格格不入的“邻家奶奶”。

在大久保公园及附近情人旅馆周围的街道上，佐藤初美走向那些站在路边招揽客人的十几岁女孩，逐一轻声询问道：“我这里有润唇膏、湿巾、美容面膜之类的东西，要不要拿点？”大约一半的女孩会接受，但她从不强求。发放的物品都附带有一张印着NPO法人咨询窗口的卡片。她会叮嘱说：“这卡片别扔，带在身边。如果有什么难处，记得随时联系我们。”

遇到认识的女孩，她还会驻足聊上一会儿。时而可以听到这样的对话——“你的朋友〇子最近还好吗？要是见到她，跟她说和佐藤奶奶联系。”



佐藤初美在周末夜间巡逻时与女孩们交谈（图片：“怀孕SOS新宿”）



巡逻时向女孩们发放的印着联系方式的物品（nippon.com日本网）

每逢周五周六有巡逻的夜晚，当地自治会都会慷慨相助，为佐藤初美的活动提供一间活动室，以便于她们的持证社工开办“夜间咨询站”。这里准备了泡面、零食等，兼具“遇到困难时的休息点和避难所”功能。东京都政府去年在歌舞伎町设立了面向年轻人的综合咨询窗口“守护你”，而夜间咨询站可以说是这项服务的一种先行探索实践。

疫情一改歌舞伎町面貌

新宿东宝大厦上，忠实再现了哥斯拉头部的装置格外醒目。2019年，此地曾是流离失所的年轻人们的聚集地，他们被称为“东横(*2)少年”。彼时，并不大引人注目的大久保公园周边的站街女性，如今为何不断走向低龄化？佐藤初美说：“2020年在日本爆发的新冠疫情，彻底改变了歌舞伎町的面貌。”



夜晚的歌舞伎町一番街（2025年6月，nippon.com日本网）

“这里原本只有60家左右的牛郎店，但2023年前后激增到了330家。这是因为新冠疫情导致餐饮店接连倒闭，牛郎们看好门店租金跌落的时机，纷纷自立门户、创业开店。其结果，必然是竞争的白热化，牛郎们的目标客群也从以往的有钱人转向年轻女性。他们的手段很粗暴恶劣——先以低价引诱客人进店，接着让她们‘赊账’消费，最后强迫她们去卖淫还账。”

“今年开始牛郎店逐渐减少，纷纷转型为‘地下偶像男’的现场表演，但运作模式如出一辙。这些男人们的目的，就是通过柔情蜜语进行情感操控，建立起依存关系。”

一些媒体给在大久保公园站街的女性贴上“牛郎狂”的标签，描绘出一套“正常的追星应援过度而导致沉沦”的故事。但佐藤初美直言这种解读“严重脱离现实”。“找我们咨询的女性中，九成在童年时代就遭受了严重的虐待，在自我存在被否定的环境中长大。她们深陷对孤独的恐惧，甚至怀着‘死了也无所谓’的心情来到歌舞伎町。正因为这样的身世，当牛郎对她们温言软语、表现出依赖时，她们的心防很容易被攻破。有家可归的人终会在某个节点醒悟回头，但她们……”



新宿东宝大厦东侧的小巷。“我爱歌舞伎町”的巨大霓虹灯引人注目（2025年6月，nippon.com日本网）

从幼师到咨询员

1975年，佐藤初美成为新宿区政府的职员，作为幼师在保育园工作了34年。当时她就格外关注那些原生家庭有问题的幼儿并给予帮助。2001年，她与儿童咨询所的儿童福利事务员及东京的幼师们共同创立了“保育与虐待应对案例研究会”，积累了大量研究成果。

她曾认为“幼师是我的天职，我绝对不会离开一线”，但2009年出现了转机。新宿区儿童家庭支援中心由1处增至3处，她被委以重任，成为应对儿童虐待问题的咨询员。她负责的是父母患有严重精神疾病或发育障碍的家庭和孩子，但儿童年满18岁后便不再属于《儿童福利法》支援对象，此所谓的“18岁之坎”，让佐藤感到心情复杂。

为何自幼受虐、未能得到父母充分关爱的孩子，难以与社会和谐相处？佐藤初美这样说道：“幼儿园时期还算好，老师们照顾得相对细致，小孩子也会明确向大人表达需求。但一上小学就跟不上了。父母既不帮着做入学准备，也不会培养家庭学习的习惯，这就毫无办法了。小学老师又太忙，无法给予充分关照。这样一来，孩子们就突然被抛进一个严酷的世界中。”

“入学第一天，老师就会在黑板上写下第二天上学需要带的东西，以此通知大家。不会读写的孩子这时就掉队了。再过一段时间，同学们看他们的眼神也开始发生变化，即使没到霸凌的程度，态度也会有不同。比如不邀请他们参加生日派对，这对孩子来说是一件非常痛苦的事情。他们逐渐丧失自信，在家庭和学校都找不到归属感。若是在新宿区，歌舞伎町步行即可达，我见过他们中的很多孩子，读高小的时候就在那里‘出道’了。”

2015年，佐藤初美从新宿区政府退休。2016年，她考取精神保健福祉士和社会福祉士资格，创立了现今的NPO法人。她希望能脱离政府的行政框架，建立一套能在紧急时刻24小时响应“SOS”求救的支援体系。佐藤说：“孩子们告诉我，他们感到最痛苦、最‘想死’的时刻，多在家人入睡后的深夜。但公务员无法在那个时间应对他们的问题。我感到了支援体系与孩子们的现实脱节；而且，作为咨询员，我接触过的孩子们中，最让她们感到一筹莫展的是怀孕问题。”因此，佐藤将支援对象锁定在11至24岁的女性，全面致力于陪伴她们解决“非意愿怀孕”、“意外怀孕”等带来的困扰和难题。

开设更多的支援窗口

第一次咨询可以是打电话或邮件。那些因“可能怀孕了”“无人可商量”而感到不安的女性，往往都是在反复犹豫彷徨后才发出SOS求助信号的，因此几乎不会拒绝面对面的咨询。

该法人机构的基本原则，是“不将求助者束缚在机构中，而是努力让她们能够获得必要的行政支援，为此尽可能多地与其他相关机构取得联系。”所以，支援的第一步往往是陪同求助者前往医院、地方政府的福祉健康保险窗口、保健中心等，以确保当事人完成必要的手续。

对于经济窘困，没有住房或分娩费用者，还会联系负责生活保障及生活困穷者自立支援法相关的行政部门。必要时，NPO法人也会启用自有的庇护所提供临时保护。如果求助者需要，可通过LINE（连我）、短信或电话，与NPO的工作人员保持24小时联系。

“我们要为求助者开设尽可能多的支援窗口，使她们能在更大的支援网络中生活下去。让她们敞开心扉，明白‘可以依靠他人’，这一点是至关重要的。”佐藤初美与同伴们的奋斗仍在继续。

认证NPO法人 10代20代 妊娠SOS新宿——Kids & Family活动信息

该法人机构未接受任何来自国家及东京都的资金援助，以捐款和法人讲演等所获报酬为基础，并通过每年申请获得的各种扶助金维持机构的运营。

采访/撰文：石井雅仁（nippon.com日本网 编辑部）

标题图片：佐藤初美（中）将分发给女孩们的物品装入包中，准备出发巡逻（nippon.com日本网）

