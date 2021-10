Factbox-Rugby-Japan v Australia - international test

Newsfrom Japan

(Reuters) - Factbox on Saturday's international test between Japan and Australia:

When: Oct. 23, 1.45 p.m. (0445 GMT)

Where: Oita Stadium, Oita Prefecture (capacity: 40,000)

Referee: Paul Williams (New Zealand)

Assistant referees: Takehito Namekawa (Japan), Shuhei Kubo (Japan) TMO: Brendon Pickerill (New Zealand)

JAPAN

World ranking: 10

Coach: Jamie Joseph

Captain: Pieter Labuschagne

Team: 15-Semisi Masirewa, 14-Lomano Lemeki, 13-Timothy Lafaele, 12-Ryoto Nakamura, 11-Siosaia Fifita, 10-Rikiya Matsuda, 9-Yutaka Nagare, 8-Kazuki Himeno, 7-Pieter Labuschagne, 6-Ben Gunter, 5-James Moore, 4-Jack Cornelsen, 3-Koo Ji-won, 2-Atsushi Sakate, 1-Keita Inagaki

Replacements: 16-Yusuke Niwai, 17-Craig Millar, 18-Asaeli Ai Valu, 19-Michael Leitch, 20-Tevita Tatafu, 21-Naoto Saito, 22-Yu Tamura, 23-Dylan Riley.

AUSTRALIA

World ranking: 3

Coach: Dave Rennie

Captain: Michael Hooper

Team: 15-Reece Hodge, 14-Tom Wright, 13-Len Ikitau, 12-Hunter Paisami, 11-Andrew Kellaway, 10-Quade Cooper, 9-Nic White, 8-Rob Valetini, 7-Michael Hooper, 6-Rob Leota, 5-Matt Philip, 4-Izack Rodda, 3-Taniela Tupou, 2-Folau Fainga'a, 1-James Slipper

Replacements: 16-Connal McInerney, 17-Angus Bell, 18-Allan Alaalatoa, 19-Darcy Swain, 20-Pete Samu, 21-Tate McDermott, 22-James O'Connor, 23-Jordan Petaia.

OVERALL RECORD

Played: 5

Australia wins: 5

Japan wins: 0

PREVIOUS MEETINGS

2017 Japan 30-63 Australia Yokohama

2007 Australia 91-3 Japan Lyon

1987 Australia 42-23 Japan Sydney

1975 Australia 50-25 Japan Brisbane

1975 Australia 37-7 Japan Sydney

(Compiled by Manasi Pathak in Bengaluru)

