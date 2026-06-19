Ueno Named Japan's Ambassador to Indonesia
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Tokyo, June 19 (Jiji Press)--The Japanese government Friday decided to appoint Atsushi Ueno, 61, ambassador to Cambodia, as new ambassador to Indonesia, the post that had been vacant for more than six months.
The post remained unfilled after former Ambassador to Indonesia Yasushi Masaki retired last November.
The administration of former Prime Minister Shigeru Ishiba named Keiichi Ichikawa, as ambassador to Indonesia in October last year.
But Ichikawa was named secretary-general of Japan's National Security Secretariat under the administration of Prime Minister Sanae Takaichi, who succeeded Ishiba.
Leaving key diplomatic posts, such as ambassador to Indonesia, vacant is unusual for Japan.
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]