Mizuho Bank to Raise Long-Term Prime Rate to 30-Year High

Economy

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Tokyo, Sept. 9 (Jiji Press)--Mizuho Bank said Wednesday it will raise its long-term prime lending rate by 0.15 percentage point to 3.4 pct, its highest level in about 30 years, effective on Thursday.

The long-term prime rate serves as a benchmark for loans of one year or longer to large companies. The increase reflects rising long-term interest rates in Japan.

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Jiji Press