“Moments in Japan”: nippon.com inaugura un concurso de fotografía junto al Tokyo Camera Club

La Nippon Communications Foundation, responsable de la revista digital nippon.com, celebra del 5 de febrero al 13 de marzo de 2024 un concurso de fotografía en colaboración con el Tokyo Camera Club. Los ganadores recibirán estupendos premios. Animamos a todas las personas residentes en Japón a compartir con el resto del mundo sus hallazgos en este país.

Premios

Los ganadores del concurso recibirán tarjetas de regalo de Amazon y verán sus fotografías publicadas en una galería de fotos especial en la web nippon.com.

Gran premio (1 persona)

La fotografía elegida como la mejor entre todas las categorías.

Premio: una tarjeta de regalo de Amazon por valor de 100.000 yenes.

Cualquier fotografía que transmita belleza en alguna forma, como la artesanía tradicional, la cultura pop, la naturaleza o un paisaje cotidiano.

Premio: una tarjeta de regalo de Amazon por valor de 50.000 yenes.

Fotografías que muestren las delicias culinarias de Japón, ya sean dulces, menús “3 B” (buenos, bonitos y baratos), bentōs, fruta, sake—cualquier instantánea a la que apetezca hincarle el diente o darle un sorbo.

Premio: una tarjeta de regalo de Amazon por valor de 50.000 yenes.

Fotografías que ofrezcan un vistazo al Japón actual—lo peculiar, lo incómodo, lo extraño, lo fascinante...

Premio: una tarjeta de regalo de Amazon por valor de 50.000 yenes.

Fotografías seleccionadas por el personal de las páginas en otros idiomas de com: inglés, chino (con caracteres simplificados y tradicionales), francés, español, árabe y ruso.

Premio: una tarjeta de regalo de Amazon por valor de 10.000 yenes.

Jurado

Ōnishi Naruaki

Fotógrafo. Nacido en la prefectura de Nara en 1952. Su obra, que se centra en temas como la vida, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, le ha valido numerosos honores, entre ellos el Premio al Fotógrafo Novel de la Sociedad Fotográfica de Japón, el premio de oro de ADC (Art Directors Club), el Premio de la Cultura de la Editorial Kōdansha, el Premio Hayashi Tadahiko o el Gran Premio Periodístico Waseda. Fue profesor del Departamento de Diseño de la Universidad de Tokio Zōkei.

Haga Hinata

Fotógrafo. Nacido en Tokio en 1956. Presidente del archivo de fotografías y documentos de festividades y artes escénicas folclóricas Haga Library. Miembro de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Japón, la Organización de Escritores de Viajes de Japón y la Asociación de Artes Escénicas Folclóricas de Japón. Ejerce como fotógrafo principal de la serie Matsuri de DyDo Group Holding, que documenta los festivales en Japón, y como jurado para el concurso de fotografía en Instagram de la organización.

Yamada Shinji

Fotógrafo. Nacido en la prefectura de Niigata en 1959. Miembro de la Asociación de Fotógrafos de Publicidad de Japón. Ha fotografiado a los líderes de un amplio rango de sectores, entre ellos el entretenimiento, los deportes y los negocios. Es profesor de la Canon EOS School. Anteriormente ejerció como jurado en los concursos de fotografía de la NHK.

Tokyo Camera Club

Tokyo Camera Club es una de las mayores comunidades dedicadas a la fotografía de Japón. Está activo en Facebook, Instagram, Twitter y Mastodon, donde cualquiera puede publicar fotografías que serán compartidas y visualizadas por los seguidores del TCC. Son bienvenidos todos aquellos que quieran pasarse por el club y disfrutar de sus hermosas fotografías. Puede que “Tokio” forme parte del nombre, pero las fotografías de personas que vivan en otras ciudades son, por supuesto, siempre bienvenidas.

Departamento editorial de nippon.com

Nippon.com es un sitio web que comparte Japón con el mundo en siete idiomas. Publicamos contenido original que ofrece visiones diversas de la sociedad, la cultura y otros temas de Japón, incluidos artículos en profundidad sobre la política, la economía y las cuestiones sociales, entrevistas con personalidades importantes del país y fotografías y vídeos de rincones de todo el archipiélago.

El participante puede utilizar cualquier cámara o dispositivo para tomar las fotografías. Esperamos ver unas maravillosas fotos de Japón.

¿Cómo se puede participar?

Envíe sus fotografías a través del formulario web que podrá encontrar en el enlace de debajo o en Instagram. El plazo límite de entrega es el 13 de marzo de 2024 a las 15:00 para las fotografías enviadas a través de la web y a las 23:59 para las publicadas en Instagram.

Sitio web oficial del concurso

https://tokyocameraclub.com/nippon.com/

*Por favor, tenga en cuenta que debido a los cambios en la API de Instagram, incluso si añade el hashtag especificado en una publicación antigua, si esa publicación se hizo hace más de 24 horas no podrá descargarse a través de la API de Instagram y por lo tanto no será elegible. Solo serán aceptadas las fotografías que hayan podido descargarse mediante el sistema del Tokyo Camera Club (le rogamos que no contacte para preguntar si su fotografía ha sido o no descargada).

**Este concurso lo lleva a cabo el Tokyo Camera Club. Meta Platforms, Inc. e Instagram no forman parte del mismo en ninguna forma.