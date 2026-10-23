Un nuevo diseño para nippon.com: el 28 de octubre renovaremos nuestro sitio web
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El 28 de octubre de 2026, nippon.com lanzará un nuevo diseño de su web y de su interfaz de usuario, incluida la navegación global.
Ese día, de 14:00 a 17:00, hora de Japón, es posible que los usuarios experimenten dificultades para acceder a nuestro contenido, pero volveremos a estar disponibles en línea en breve.
Además de mejorar la legibilidad y la facilidad de uso, seguiremos creando y publicando artículos para dar a conocer distintos aspectos de Japón en todo el mundo.
Les agradecemos su continuo apoyo.