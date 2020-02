Murasaki Shikibu: mil años de fama en el anonimato

Hace mil años las agudas observaciones de Murasaki Shikibu sobre la aristocracia y la corte japonesas dieron fruto en sus creaciones literarias, entre ellas la obra maestra La Historia de Genji.

Ignoramos el verdadero nombre de una de las mejores escritoras de la historia de Japón. La autora, conocida como Murasaki Shikibu, es famosa sobre todo por su monumental obra Genji monogatari (Historia de Genji), considerada por muchos la primera novela del mundo. También se la recuerda por su diario, que además de poseer gran calidad literaria representa una fuente sobre lo poco que sabemos de la vida de la autora. Uno de sus muchos poemas aparece en la antología poética más famosa del país, Hyakunin isshu, una colección de poesía de cien escritores de la época clásica.

Su apodo probablemente sea una amalgama del personaje Murasaki, de Genji, y un puesto temporal que su padre ocupó en el Ministerio de Asuntos Ceremoniales (el Shikibu-shō). Se ha utilizado desde el periodo Heian (794-1185) tardío. Pero como en el caso de muchas de sus coetáneas entre las grandes escritoras de su tiempo, su verdadero nombre continúa siendo un misterio.

Los comienzos de una escritora

El padre de Murasaki, Fujiwara Tametoki, pertenecía a la influyente familia Fujiwara que en la práctica gobernaba la sociedad japonesa de finales del siglo X, cuando ella vino al mundo. Se trataba de un clan grande, no obstante, y Murasaki nació en una rama menor, lo cual significaba que pertenecía al estrato medio de la aristocracia, una clase denominada zuryō. Quizá por hallarse menos constreñidas por las normas que sus superiores en la sociedad, las escritoras de la era Heian solían provenir de esta clase.

Murasaki nació en torno al año 973. Dado que no menciona a su madre en ninguno de sus escritos, se cree que murió cuando la futura escritora era aún muy joven. Su padre, Tametoki, era un gran estudioso de los clásicos chinos. La joven Murasaki aprendía rápido, y llegaría a mostrar en Genji una gran erudición acumulada. La sociedad Heian no estimaba demasiado que las mujeres estudiaran los clásicos, sin embargo, y su padre lamentaba que, con su talento, no hubiera nacido hombre.

En 996 Murasaki viajó con Tametoki a la provincia Echizen (hoy día la prefectura de Fukui), donde había sido designado gobernador. A estas alturas ella ya tenía más de veinte años, y pese a lo que era común en esa época, aún no estaba casada. Mientras vivía en Kioto había tenido un pretendiente -Fujiwara Nobutaka, otro miembro del poderoso clan-, el cual era viudo y veinte años mayor que Murasaki. Tal vez ayudadas por el frío invernal de la costa oeste de Japón, tras dos años las cartas de Nobutaka la convencieron para regresar a la capital y ser su esposa.

Tras unos pocos años su vida en matrimonio se vio cercenada por la muerte de Nobutaka, que dejó a Murasaki viuda, con una hija pequeña. Sus poemas de esa época expresan dolor y ansiedad por su posición insegura. Tanto si lo hacía por aceptar su situación o no, el caso es que se volcó en su actividad literaria. Se cree que su creciente reputación, obtenida posiblemente por la divulgación de algunos de los primeros capítulos de Genji, le granjeó un lugar en la corte imperial.

Cortes rivales

En la política de matrimonios de la época los aristócratas se aseguraban su poder casando a sus hijas con el emperador, lo cual los colocaba en la influyente posición de abuelo del siguiente emperador. Por medio de esta táctica, los poderosos Fujiwara fueron capaces de controlar el país durante largos periodos, a menudo como regentes de niños en el trono. En 990 Fujiwara Michitaka logró que su hija Teishi se prometiera en matrimonio con el emperador Ichijō, convirtiéndose así en consorte imperial.

Cuando Michitaka murió, sin embargo, su hermano menor Michinaga vio una oportunidad para su provecho personal. Él también logró que su hija Shōshi se casara con el emperador Ichijō en el año 1000. Aunque era típico que el emperador tuviera varias consortes, lo inusual fue que Michinaga insistió para que su hija se hallara al mismo nivel jerárquico que la primera emperatriz, Teishi. Así se desarrolló una rivalidad entre las cortes de ambas emperatrices, algo que se extendió al campo literario. A Murasaki le fue encargada la misión de promover los logros de la corte de Shōshi.

Murasaki escribió su diario mientras servía a la emperatriz. En él describe los ropajes de la corte, sus conversaciones y los rituales que rodearon el nacimiento del hijo primogénito de Shōshi. También se incluye un episodio en el que el aristócrata Fujiwara Kintō (¡otro Fujiwara!) habla de ella como "la joven Murasaki", lo cual indica que ese capítulo temprano de Genji monogatari ya había sido escrito en esa época, y se tiene como el origen del apodo de la autora.

Una coetánea literaria de Murasaki, Sei Shōnagon (tampoco era su nombre real), era parte del séquito de la emperatriz Teishi. La autora del clásico Makura no sōshi (El libro de la almohada) era famosa por su ingenio, pero no impresionó a Murasaki, la cual escribió en su diario que Shōnagon era engreída y superficial.

En la lucha entre ambas emperatrices, las maniobras políticas de Michinaga terminaron por vencer, y ambos hijos de Shōshi llegaron a ser emperadores. No se sabe a ciencia cierta lo que ocurrió con Murasaki, sin embargo. Se cree que murió poco después de los cuarenta, alrededor del año 1014. Pese a lo poco que sabemos de ella, la perdurable fama de su obra maestra, Genji, la ha preservado en el recuerdo de los japoneses. Su imagen aparece en los billetes de 2.000 yenes.



La imagen de Murasaki en los billetes de 2.000 yenes. (© Pixta)

Escritoras consumadas de la era Heian y sus obras más representativas

La madre de Michitsuna Kagerō nikki (El diario de la libélula) Sei Shōnagon Makura no sōshi (El libro de la almohada) Izumi Shikibu Famosa por sus poemas waka Murasaki Shikibu Genji monogatari (Historia de Genji) La hija de Takasue Sarashina nikki (El diario de Sarashina)

(Artículo traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: estatua de Murasaki Shikibu junto a Uji-bashi, un puente de la actual ciudad de Uji, el escenario de los famosos últimos diez capítulos de la monumental obra Genji monogatari. © Pixta.)