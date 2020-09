Investigadores japoneses descubren que el jugo de caquis ricos en taninos puede ayudar a combatir el coronavirus

Un equipo de la Universidad de Medicina de Nara ha descubierto que un viejo remedio, los taninos de los caquis, puede ofrecer una nueva vía para luchar contra el coronavirus.

Una nueva herramienta que podría ayudarnos a luchar contra la COVID-19 ha sido descubierta recientemente, aunque ha estado delante de nuestras narices todo el tiempo. Se trata del kakishibu, un zumo astringente preparado con un tipo concreto de caquis jóvenes que ha sido utilizado desde la antigüedad en Japón para todo, desde teñir tejidos hasta tratar quemaduras y resacas. Investigadores de la Universidad de Medicina de Nara han descubierto que este líquido cargado de taninos podría ser efectivo para poner freno al coronavirus.

Los profesores Itō Toshihiro y Yano Hisakazu anunciaron en una rueda de prensa el pasado 15 de septiembre que el equipo de investigación que lideran fue capaz de neutralizar el coronavirus en muestras de saliva humana al añadir grandes concentraciones de taninos procedentes de los caquis. En las pruebas, los investigadores hallaron que, tras 10 minutos, la solución redujo el virus a una diezmilésima parte de su potencia original, volviéndolo prácticamente inofensivo.

No obstante, ambos investigadores advirtieron que estos resultados no implican que las personas puedan protegerse de la COVID-19 simplemente comiendo caquis, y en la actualidad están planeando continuar con sus investigaciones para determinar los mecanismos exactos y la cantidad de taninos necesaria para suprimir el coronavirus dentro de la boca. No obstante, esperan que su investigación ayude a la creación de medicamentos para la prevención incorporados a productos como chicles o pastillas.

