Arrullando a mi hijo con la poesía clásica japonesa para que se duerma

Aunque el tiempo libre es escaso después de tener un bebé, siempre hay momentos para leer a los clásicos.

Mojado de babas

Las mangas de los enamorados se mojan con lágrimas en la antología poética clásica Hyakunin isshu, pero mis mangas están mojadas con babas de bebé. Desde que me convertí en padre a principios de este año, he estado regularmente a cargo de mi bebé adormilado o medio dormido, a veces tratando de tranquilizarlo en una habitación oscura, o empujándolo, cómodo en un cochecito, por el parque local.

Con las manos bien ocupadas y mucho tiempo para dejar que mi mente divague, decidí volver a intentar memorizar el Hyakunin isshu, la selección de poesía más famosa de Japón, que incluye 100 waka en orden cronológico aproximado desde el siglo VII al XIII. Fue reunida por el aristócrata Fujiwara no Teika para incluir obras de 100 escritores, incluyéndose a sí mismo, y se ha establecido en el corazón del canon japonés.

Escritos en japonés clásico, los waka no son fáciles de leer de inmediato, incluso con un buen conocimiento de la lengua contemporánea. Me pareció que la memorización era una forma de lectura muy detallada, en la que podía volver a comprobar el significado de las partes que se me escapaban. También podía interiorizar el vocabulario y la gramática para futuros esfuerzos por abordar el japonés clásico. Y pensé que también sería divertido saber de memoria algunos poemas japoneses famosos.

Viajes poéticos

Awajishima

Kayou chidori no

Naku koe ni

Ikuyo nezamenu

Suma no sekimori Los cantos de los chorlitos

que regresan

de Awajishima,

¿cuántas noches despertarán

al guardia de la barrera de Suma?

Los poemas están bastante alejados del mundo de la crianza de los hijos. Es cierto que muchos se asocian con la noche, pero suelen centrarse, por ejemplo, en amantes despechados que miran la luna mientras esperan con desesperada esperanza hasta la mañana. Siento cierta afinidad con el guardia de la barrera de Suma, aunque se despertara por los chorlitos y no por el llanto de un bebé, aunque debo señalar que mi mujer es la principal persona que se ocupa de las tareas nocturnas.

Como canción de cuna, me decanté por el clásico Morningtown Ride, un éxito de los años 60 que imagina el viaje hacia la mañana como un viaje en tren. Con solo cuatro versos, es un viaje muy rápido, y la mayoría de las veces la nana termina mucho antes de que haya tenido su efecto arrullador. Al poco tiempo, me di cuenta de que, con seis tiempos en cada línea, no era difícil adaptar la estructura 5-7-5-7-7 del Hyakunin isshu waka para crear versos adicionales.

Por primera vez, cantaba los poemas en voz alta, en lugar de decirlos en mi cabeza. En su época preverbal, no creo que importe demasiado lo que le canto, sobre todo porque él está al menos en parte “a bordo del tren de la mañana” cuando cambio la letra. Sin embargo, tal vez yo relacione para siempre los poemas con el hecho de acunar a mi hijo para que se duerma en una habitación iluminada únicamente por la tenue pancita de un suave conejo de juguete, lo cual es un pensamiento bastante divertido.

Y años más tarde, si menciona el Hyakunin isshu cuando haga los deberes, y soy capaz de recordar alguno, puede que se pregunte cómo los aprendí exactamente. Y entonces puede que me sienta un poquito avergonzado.

Leyendo el Hyakunin Isshu

Mi libro japonés favorito para entender el Hyakunin isshu es 百人一首新事典: マンガ+解説で覚える! (Un nuevo diccionario para el Hyakunin Isshu: Aprendiendo los poemas a través del manga y las explicaciones), editado por Fukaya Keisuke, con traducciones en japonés contemporáneo, manga humorístico y otro material explicativo.

Me gusta también la aplicación para Android Hyakunin isshu: Wasuramoti por tener todos los poemas con lecturas y un par de traducciones básicas para cada uno.

(Traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado © Pixta.)