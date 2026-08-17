Japón, Rusia y la cuestión de los Territorios del Norte

El presidente ruso, Vladímir Putin, visitó una de las islas Kuriles reclamadas por Japón el 13 de agosto de 2026. Esta visita pone de manifiesto la postura de Putin de no hacer concesiones en este litigio territorial. Repasamos los principales acontecimientos relacionados con los Territorios del Norte desde la Declaración Conjunta Soviético-Japonesa de 1956.

La Declaración Conjunta Soviético-Japonesa no resolvió la cuestión territorial

La disputa por los Territorios del Norte constituye la mayor cuestión pendiente entre Japón y Rusia. Estas islas fueron anexionadas por la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial y permanecen bajo control ruso, aunque Japón también reclama su soberanía. En la declaración conjunta de 1956, que puso fin al estado de guerra y restableció las relaciones diplomáticas entre Japón y la antigua Unión Soviética, no se llegó a un acuerdo sobre la devolución del territorio, pero sí se estipuló que las islas de Habomai y Shikotan serian entregadas a Japón tras la firma de un tratado de paz. Sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo para poner fin de manera oficial a las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial.



El entonces primer ministro japonés Hatoyama Ichirō (izquierda) y el entonces primer ministro soviético Nikolái Bulganin durante la firma de la Declaración Conjunta Soviético-Japonesa (1956, Moscú). (Jiji Press)

El 14 de noviembre de 2018, el entonces primer ministro Abe Shinzō y el presidente ruso Vladímir Putin se reunieron en Singapur y acordaron acelerar las negociaciones para la firma de un tratado de paz sobre la base de la Declaración Conjunta Soviético-Japonesa. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, Putin dejó entrever su preocupación por la posibilidad de que fuerzas estadounidenses fueran desplegadas en los Territorios del Norte tras la firma de un tratado de paz. En julio de 2020, Rusia modificó su Constitución para prohibir, entre otras cosas, la cesión de territorios, y las negociaciones no pudieron avanzar.

En febrero de 2022 después de que el Gobierno de Kishida Fumio impusiera sanciones económicas a Rusia tras la invasión de Ucrania, Moscú se negó a continuar las negociaciones con Japón para la firma de un tratado de paz, incluida la cuestión territorial. Asimismo, desde la pandemia de la COVID-19 en 2020, tampoco han podido llevarse a cabo los programas de intercambio en las cuatro islas, incluidas las visitas a las tumbas de antiguos residentes japoneses y las visitas sin visado.

En agosto de 2026, el presidente Vladímir Putin visitó la isla de Iturup y recorrió, entre otras instalaciones, una planta de procesamiento de productos pesqueros. Era la primera vez que Putin visitaba personalmente los Territorios del Norte.



El presidente ruso, Vladímir Putin, visita una planta de procesamiento de productos pesqueros durante su visita a la isla de Iturup. (AFP-Jiji)

Principales acontecimientos desde la Declaración Conjunta Soviético-Japonesa de 1956

Octubre de 1956

Declaración Conjunta Soviético-Japonesa (firmada por el entonces primer ministro Hatoyama Ichirō y el entonces primer ministro soviético Nikolái Bulganin).

Fin del estado de guerra y restablecimiento de las relaciones diplomáticas. No se alcanza un consenso sobre la cuestión de la soberanía de las cuatro islas de los Territorios del Norte. La declaración estipula que, una vez concluido un tratado de paz, la Unión Soviética entregará a Japón las islas Habomai y Shikotan.

1992

Inicio de los intercambios sin visado.

A partir de entonces, se realizan varias visitas de ida y vuelta cada verano.

Octubre de 1993

Declaración de Tokio (firmada por el entonces primer ministro Hosokawa Morihiro y el entonces presidente ruso Borís Yeltsin).

La declaración enumera las cuatro islas y estableció que las negociaciones continuarían con el objetivo de “concluir lo antes posible un tratado de paz” mediante la resolución de la cuestión de la soberanía.

Noviembre de 1997

Acuerdo de Krasnoyarsk (entonces primer ministro Hashimoto Ryūtarō y entonces presidente Borís Yeltsin).

Sobre la base de la Declaración de Tokio, ambos países proponen concluir un tratado de paz para el año 2000.

Abril de 1998

Propuesta de Kawana (entonces primer ministro Hashimoto y entonces presidente Borís Yeltsin).

Japón propone trazar una frontera al norte de las cuatro islas y, mientras tanto, reconocer la administración rusa de las islas.

Septiembre de 2000

Visita del entonces presidente Vladímir Putin a Japón.

Putin afirma que la Declaración Conjunta Soviético-Japonesa seguía siendo válida y que la propuesta de Kawana no coincide plenamente con la posición rusa.

Marzo de 2001

Declaración de Irkutsk (entonces primer ministro Mori Yoshirō y entonces presidente Vladímir Putin).

Ambos confirman que la Declaración Conjunta Soviético-Japonesa sería el punto de partida de las negociaciones.

Enero de 2003

Plan de Acción Japón-Rusia (entonces primer ministro Koizumi Junichirō y entonces presidente Vladímir Putin).

Ambos países confirman la cooperación económica.

Noviembre de 2010

El entonces presidente ruso Dmitri Medvédev se convierte en el primer mandatario ruso en visitar la isla Kunashiri.

Julio de 2012

El entonces primer ministro Dmitri Medvédev visita Kunashiri, afirma que es “territorio ruso” y que no cederá “ni un centímetro”.

Agosto de 2015

El entonces primer ministro Dmitri Medvédev visita Iturup.

Diciembre de 2016

Visita del entonces presidente Vladímir Putin a Japón.

Se alcanza un acuerdo para iniciar las conversaciones sobre actividades económicas conjuntas en las cuatro islas.

Septiembre de 2018

El entonces presidente Vladímir Putin propone concluir un tratado de paz “sin condiciones previas” antes de que termine el año.

Noviembre de 2018

Cumbre Japón-Rusia (entonces primer ministro Abe Shinzō y entonces presidente Vladímir Putin).

Ambos acuerdan acelerar las negociaciones para la conclusión de un tratado de paz sobre la base de la Declaración Conjunta Soviético-Japonesa.

Junio de 2019

Cumbre Japón-Rusia al margen de la cumbre del G20 de Osaka (entonces primer ministro Abe Shinzō y entonces presidente Vladímir Putin).

Ambos coinciden en continuar las negociaciones sobre la base de la Declaración Conjunta Soviético-Japonesa.

Agosto de 2019

El entonces primer ministro Dmitri Medvédev vuelve a visitar Iturup.

Julio de 2020

Entrada en vigor de la Constitución enmendada de Rusia, que prohíbe expresamente la cesión de territorios.

Septiembre de 2020

El primer ministro Abe dimite, lo que pone fin a los esfuerzos proactivos por negociar con Rusia.

Julio de 2021

El entonces primer ministro Mijaíl Mishustin visita Iturup.

Febrero de 2022

Rusia invade Ucrania y Japón impone sanciones a Rusia.

Marzo de 2022

Rusia da por terminadas las negociaciones para un tratado de paz, suspende los intercambios en las cuatro islas y las visitas sin visado, y se retira del diálogo sobre las actividades económicas conjuntas.

Septiembre de 2022

Rusia suspende la vigencia de los acuerdos sobre los intercambios en las cuatro islas y las visitas sin visado.

Agosto de 2026

El presidente Vladímir Putin realiza su primera visita a Iturup.

Elaborado por nippon.com a partir de datos de las páginas web de la Oficina del Gabinete y del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como de diversas noticias.

Nombre Características Islas Habomai Pequeño archipiélago formado por varias islas, con una extensión total de 95 km2. Shikotan Isla de suaves colinas recubiertas de vegetación (población: 3.000 habitantes; extensión: 249 km2). Kunashiri La costa pacífica es relativamente llana con buenos puertos naturales (población: 8.000 habitantes; extensión: 1.489 km2). Etorofu Rica en recursos marinos, se realizan en sus aguas capturas de unas 20.000 toneladas anuales de salmón y trucha (población: 6.000 habitantes; extensión: 3.167 km2). Total Extensión similar a la de la prefectura de Fukuoka (5.003 km2).

Tabla elaborada tomando como referencia el sitio web de la Asociación para El Problema de los Territorios del Norte y otras informaciones. Las cifras de población corresponden a los actuales residentes rusos.

(Fotografía del encabezado: el presidente ruso, Vladímir Putin, en una planta de procesamiento de marisco en la isla de Etorofu, en agosto de 2026. © AFP/Jiji)