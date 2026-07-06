Tanabata, un festival japonés en el que se piden deseos a las estrellas

Fragmentos de Japón

Cuenta la leyenda que cada 7 de julio Orihime y Hikoboshi renuevan sus antiguos votos de amor. En Japón, este viaje se celebra decorando árboles con tiras de papel de color en las que se escriben deseos.

Pedir un deseo a las estrellas en tiras de papel de color

Cada año, a medida que se acerca el 7 de julio, las ramas de bambú decoradas para el Tanabata empiezan a aparecer en hogares y calles de todo Japón. Las coloridas tiras de papel llamadas tanzaku, en las que se escriben deseos para el futuro, se mecen con la brisa estival y crean una de las estampas más características de esta época del año en el país. Durante estas fechas, numerosos ayuntamientos, estaciones de tren, centros comerciales y otros espacios públicos instalan ramas de bambú para que cualquier persona pueda escribir un deseo en una tira de papel y colgarla junto a las demás.



(© Adobestock)

El Tanabata llegó a Japón procedente de China y es una de las cinco festividades estacionales (sekku) del calendario tradicional. En China, la estrella Vega, de la constelación de Lira, estuvo durante mucho tiempo asociada a la sericultura y las labores de costura, mientras que Altair, de la constelación de Aquila (el Águila), se relacionaba con la agricultura.

En torno a estas dos estrellas, que brillan a ambos lados de la Vía Láctea, surgió una conocida leyenda. Orihime (Vega), hija del Emperador Celestial, era una hábil tejedora, mientras que Hikoboshi (Altair) era un diligente pastor de bueyes. Sin embargo, tras casarse, ambos descuidaron sus obligaciones. Enfurecido, el padre de Orihime los separó, situándolos a cada lado de la Vía Láctea. Según la leyenda, solo les permitió reunirse una vez al año, con la condición de que retomaran su trabajo con la misma dedicación de antes. En China era costumbre rezar para adquirir destreza en el tejido y la costura siguiendo el ejemplo de Orihime. Cuando esta tradición llegó a Japón, fue transformándose poco a poco en una celebración en la que se pide mejorar las habilidades artísticas y la caligrafía.

Durante el Tanabata también es habitual comer sōmen, unos finos fideos de trigo. Una de las teorías sostiene que se consumen porque su aspecto recuerda a los hilos, como una forma de expresar el deseo de alcanzar la habilidad de Orihime en el arte del tejido. Otra explicación afirma que los sōmen pasaron a formar parte de esta festividad porque tradicionalmente se creía que el trigo, su principal ingrediente, protegía contra los venenos.



Los sōmen de Tanabata se sirven con una guarnición inspirada en la Vía Láctea. (© Adobestock)

El Tanabata se popularizó entre la población durante el período Edo (1603-1868). En las terakoya, las escuelas adscritas a los templos budistas que impartían educación a los hijos de los plebeyos, surgió la costumbre de escribir deseos en tiras de papel como parte de los ejercicios de caligrafía y colgarlas de ramas de bambú, una planta que ha sido desde antiguo muy familiar para los japoneses. Como crece con gran vigor y se eleva recto hacia el cielo, se creía que transportaba los deseos de las personas hasta el firmamento.

Los tres grandes festivales de Tanabata de Japón

El Tanabata no es solo una ocasión para pedir deseos a las estrellas. En numerosas localidades también se celebran grandes festivales que llenan las calles de espectaculares decoraciones, como enormes serpentinas de papel y otros adornos tradicionales. El Festival de Tanabata de Sendai (prefectura de Miyagi), el Festival de Tanabata de Shōnan Hiratsuka (Kanagawa) y el Festival de Tanabata de Anjō (Aichi) son conocidos como los tres grandes festivales de Tanabata de Japón. En los últimos años, algunos han empezado a incluir también el Festival de Tanabata de Ichinomiya, igualmente en la prefectura de Aichi, para hablar de los cuatro grandes festivales de Tanabata. Los festivales de Sendai y Anjō se celebran a principios de agosto, una fecha más próxima a la del Tanabata tradicional según el antiguo calendario lunar.



Festival de Tanabata de Sendai. (© Adobestock)

Material de referencia (en japonés)

(Imagen del encabezado: decoraciones de Tanabata en ramas de bambú. © Adobestock.)