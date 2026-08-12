Obon, el festival de verano de Japón para honrar a los ancestros

Fragmentos de Japón

El festival de Obon, en verano, se iguala en importancia a la fiesta de Año Nuevo, en el calendario japonés. Es un momento en el que las familias se reúnen para honrar a los ancestros y visitar sus tumbas, y también es famoso por las animadas danzas bon odori.

Fuegos y animales espirituales

Las tradiciones japonesas de Obon tienen sus raíces en la creencia de que durante este periodo los espíritus de los difuntos regresan al hogar, donde sus familias los honran, y son guiados después de regreso a la otra vida. El primer día, el 13 de agosto, se encienden fuegos de bienvenida (mukaebi) en las entradas de las casas o en los cementerios, para ayudar a los espíritus ancestrales a encontrar el camino hasta la casa. El último día, el 16 de agosto, se encienden fuegos de despedida (okuribi) para enviarlos de vuelta. Una de las costumbres locales más famosas, asociada con esta tradición, es el Gozan Okuribi, durante el que se encienden anualmente hogueras en cinco montañas cercanas a Kioto, también el 16 de agosto.

Durante Obon muchas familias colocan fruta y platos estacionales en sus altares budistas, y visitan juntos las tumbas familiares. Los animales espirituales shōryōuma son también decoraciones icónicas de Obon. Se hacen insertando palillos o pequeños trozos de madera en pepinos y berenjenas, para darles la apariencia de caballos y ganado. El caballo de pepino simboliza el deseo de que los ancestros regresen rápido al hogar, mientras que la vaca de berenjena representa el deseo de que realicen un lento viaje de vuelta al otro mundo, llevándose consigo las ofrendas de la familia.



Un caballo de pepino y una vaca de berenjena. (© Adobestock)

Los orígenes de Obon como tradición budista

La palabra “Obon” es, según se cree, una contracción de Urabon’e. Se dice que este vocablo deriva del sánscrito ullambana, palabra que se suele interpretar como “el sufrimiento de estar colgado boca abajo”. Según la tradición budista, uno de los discípulos de Buda, Mokuren (Maugdalyayana), descubrió que su difunta madre había caído en el infierno de los fantasmas hambrientos y estaba sufriendo mucho. Decidido a ayudarla, pidió consejo al Buda. Este le indicó que debía realizar diversas ofrendas a varios monjes, y mediante el mérito obtenido por medio de las mismas su madre se liberó de su sufrimiento. Esta historia se convirtió en la base del Urabon’e, costumbre que se extendió como ritual budista para honrar y rezar por los ancestros y difuntos.

Por otro lado, Japón ha tenido desde antiguo su propia tradición popular de dar la bienvenida y honrar a los espíritus de los ancestros. A medida que el Urabon’e budista se iba mezclando con esas creencias ya existentes, fue evolucionando gradualmente hasta convertirse en las costumbres de Obon que se practican hoy día. Incluso ahora hay templos por todo el país que realizan servicios conmemorativos y recitan sutras budistas durante la temporada de Obon, y muchas personas visitan sus templos locales para presentar sus respetos a sus ancestros.

Las ofrendas a los monjes debían realizarse, en un principio, el decimoquinto día del séptimo mes, según el antiguo calendario lunar. Por este motivo Obon se celebra en torno al 15 de julio en ciertas áreas. En la mayor parte de Japón, no obstante, se celebra el 15 de agosto, fecha que resulta más cercana al momento del año en el que se celebraba tradicionalmente. Las costumbres y ceremonias de Obon también difieren entre sectas budistas.

Bon odori: una tradición de verano muy querida

Las danzas bon odori se celebran también por todo Japón durante la temporada de Obon. Se cree que proceden de los nenbutsu odori, bailes rituales realizados para reconfortar a los espíritus de los difuntos. Hoy día, sin embargo, el bon odori es un elemento muy famoso de los festivales de verano en el que participan personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos. En los últimos años es muy común ver también a visitantes internacionales que participan en esas danzas.

La música y la coreografía varían de región a región. Los tres bailes bon odori más famosos de Japón son el Gujō Odori de la prefectura de Gifu, el Awa Odori de la prefectura de Tokushima y el Nishimonai Bon Odori de la prefectura de Akita.

(Imagen del encabezado: el festival Ōedo Matsuri Bon Odori - © Adobestock.)