El peor desastre aéreo de la historia de Japón: el accidente del vuelo JAL 123 en 1985

El accidente del vuelo 123 de Japan Airlines en 1985 dejó 520 fallecidos, y es por ello uno de los peores desastres aéreos del mundo y el más trágico en la historia de Japón por su número de víctimas mortales.

Un accidente funesto

El 12 de agosto de 1985, el accidente de un Boeing 747 de Japan Airlines en el centro de Japón dejó 520 víctimas mortales. Fue el desastre aéreo más funesto de Japón, así como el que mayor número de fallecidos suma en la historia entre los accidentes de una sola aeronave y sin muertes adicionales en tierra.

Cada año, en el aniversario de la tragedia, los familiares de las víctimas —15 miembros de la tripulación y 505 pasajeros— y otras personas suben al monte Osutaka, en el pueblo de Ueno, prefectura de Gunma, cerca del lugar del siniestro, para rendir homenaje frente a las lápidas en memoria de los fallecidos.

Ese día estaba previsto que el vuelo JAL 123 viajara de Tokio a Osaka. Unos diez minutos después de despegar, a primera hora de la tarde, el avión sufrió la ruptura del mamparo de presión trasero, lo que provocó que quedara fuera de control. Los pilotos intentaron durante media hora recuperar el mando de la aeronave, pero sin éxito, y esta terminó estrellándose en las montañas. Solo cuatro personas que iban a bordo lograron sobrevivir milagrosamente. Entre los fallecidos se encontraba Sakamoto Kyū, el cantante que alcanzó fama mundial con su tema Ue o muite arukō, conocido en el extranjero como Sukiyaki.

(Imagen del encabezado: varias personas rezan en silencio en Ueno, en la prefectura de Gunma, en agosto de 2022 en el 37.º aniversario del desastre. © Jiji.)