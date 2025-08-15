La conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial en Japón

Instantáneas culturales

La voz del emperador Shōwa se oyó en la radio por todo Japón por primera vez cuando anunció la capitulación del país ante los Aliados el 15 de agosto de 1945.

El mensaje del emperador

El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito (mencionado póstumamente como Shōwa) anunció la rendición del Imperio de Japón ante las potencias Aliadas, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial. Una ceremonia oficial de capitulación tuvo lugar varias semanas después, el 2 de septiembre. El mensaje del emperador fue grabado la noche anterior y emitido por la radio. Fue la primera vez que la voz de un emperador japonés se escuchaba a través de ese medio, lo que otorgó una mayor gravedad a sus palabras.

Más de tres millones de japoneses perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial, incluidos soldados y civiles. Cada año, el 15 de agosto, se lleva a cabo una Ceremonia Conmemorativa Nacional por los Caídos en la Guerra, en el pabellón Nippon Budōkan de Tokio. El emperador ofrece una plegaria silenciosa y un discurso en memoria de los fallecidos, en el que también expresa su deseo de paz.

(Traducido al español del original en inglés. Imagen del encabezado: el emperador Naruhito y la emperatriz Masako ofrecen una plegaria silenciosa en la Ceremonia Conmemorativa Nacional por los Caídos en la Guerra, el 15 de agosto de 2024, en Tokio. © Jiji.)