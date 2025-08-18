Ralis de sellos: explorar y coleccionar

Instantáneas culturales

Los ralis de sellos (スタンプラリー, del inglés stamp rally) son una actividad popular en Japón en la que los participantes visitan distintos lugares, como las estaciones de tren, para coleccionar sellos de tinta originales en libretas.

Hazte con todos

Los ralis de sellos son una actividad popular en Japón que consiste en coleccionar sellos de tinta de distintos lugares en una hoja o en una libreta. Por ejemplo, una campaña turística puede animar a visitar distintas estaciones de tren o enclaves turísticos para reunir sellos, proporcionando a los participantes el placer de explorar el área y una sensación de satisfacción al rellenar sus libretas. Los organizadores también se benefician del aumento de visitantes a esos lugares.

Según el fabricante de sellos Shachihata, un rali de sellos celebrado en la Expo de Osaka de 1970 inició una fiebre por estas actividades en Japón. Los ralis relacionados con los trenes eran los más populares al principio y hoy siguen siendo muy comunes, aunque han ganado adeptos versiones más pequeñas que se completan a pie. La proliferación de los teléfonos inteligentes también ha traído consigo el aumento de los ralis de sellos digitales, en los que se invita a los participantes a encontrar y escanear códigos QR para recibir sellos virtuales.

Muchos eventos ofrecen pequeños premios a los participantes que consiguen completar sus libretas de sellos o que coleccionan un número determinado.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)