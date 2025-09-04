Instantáneas culturales

‘Geta’ y ‘zōri’: el calzado tradicional japonés

Cultura

Las geta y los zōri son tipos de calzado tradicional usados desde hace siglos en Japón.
Calzado con “dientes”

Las geta son un tipo de calzado japonés tradicional de madera con una tira de tela que pasa entre el dedo gordo y el segundo dedo del pie. Suelen tener dos ha o “dientes” a modo de tacón que hacen que los pies estén elevados sobre el suelo, manteníendolos limpios y secos. En superficies pavimentadas, los ha de madera hacen un característico sonido de taconeo.

Hoy, la gente suele calzar las geta en conjunto con el yukata al hospedarse en un ryokan o cuando salen a disfrutar de un festival veraniego.

Los zōri son un tipo de calzado tradicional japonés similar hecho de un material más blando, como el caucho, y no cuentan con ha en la suela. Generalmente, las geta se consideran más informales, mientras que los zōri suelen calzarse con el kimono formal.

(Geta, a la izquierda, y zōri, a la derecha. © Pixta)
(Imagen del encabezado: © Pixta.)

tradiciones Calzado