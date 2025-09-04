‘Geta’ y ‘zōri’: el calzado tradicional japonés
Calzado con “dientes”
Las geta son un tipo de calzado japonés tradicional de madera con una tira de tela que pasa entre el dedo gordo y el segundo dedo del pie. Suelen tener dos ha o “dientes” a modo de tacón que hacen que los pies estén elevados sobre el suelo, manteníendolos limpios y secos. En superficies pavimentadas, los ha de madera hacen un característico sonido de taconeo.
Hoy, la gente suele calzar las geta en conjunto con el yukata al hospedarse en un ryokan o cuando salen a disfrutar de un festival veraniego.
Los zōri son un tipo de calzado tradicional japonés similar hecho de un material más blando, como el caucho, y no cuentan con ha en la suela. Generalmente, las geta se consideran más informales, mientras que los zōri suelen calzarse con el kimono formal.
