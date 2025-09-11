‘Noren’: las cortinas tradicionales en las entradas de las tiendas y restaurantes de Japón

Instantáneas culturales

La noren es un tipo de cortina especial que se cuelga en el exterior de las entradas de tiendas y restaurantes en Japón.

Una señal para atraer clientes

La noren es un tipo de cortina corta tradicional que se cuelga en las entradas de tiendas, restaurantes y otros establecimientos. En su origen servía para bloquear la luz del sol y el polvo al mismo tiempo que facilitaba la entrada a los clientes, que no tenían que atravesar puertas. Con el tiempo se convirtió en un tipo de publicidad, ya que los dueños de negocios comenzaron a exhibir su nombre o el símbolo de sus establecimientos en la cortina.

La noren también ha pasado a simbolizar la reputación de un establecimiento en particular, o lo que en términos contemporáneos sería su valor de marca. “Dañar la noren” significa perjudicar la reputación de una empresa. Otra expresión, “dividir la noren”, alude a ayudar a un empleado a abrir su propia sucursal de la tienda o el restaurante.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)