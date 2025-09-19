‘Higanbana’: el lirio araña rojo, heraldo del otoño

Instantáneas culturales

En Japón, los higanbana (Lycoris radiata, o lirio araña rojo) se asocian con las visitas a las tumbas de los antepasados y la transición del verano al otoño.

Un símbolo del otoño

En Japón, es costumbre visitar las tumbas de los antepasados durante los períodos del higan budista, que duran alrededor de una semana en torno a los equinoccios de primavera y otoño. En otoño, el higan viene acompañado de la aparición del lirio araña rojo, cuyas intrincadas flores se conocen en japonés como higanbana (literalmente, “flores de higan”).

Estas llamativas flores brotan antes de que se desarrollen las hojas de la planta, creando un paisaje encantador. Los higanbana son una visión común en todo Japón, especialmente junto a las carreteras, en los senderos que atraviesan los arrozales y en los cementerios. Muchas zonas se han hecho famosas por estas flores, como la ciudad de Hidaka, en la prefectura de Saitama, donde florecen más de cinco millones de higanbana que atraen cada año a multitudes de admiradores.

Además de ser un símbolo del otoño y del periodo de higan, los lirios araña rojos se asocian tradicionalmente con el paso del calor del verano a las temperaturas más frescas del otoño.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)