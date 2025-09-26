‘Maru’ y ‘batsu’: círculos y equis para decir “sí” y “no”

Instantáneas culturales

Los círculos (maru) y las marcas X o cruces (batsu) son utilizadas en Japón para indicar si algo es correcto o incorrecto, respectivamente.

Símbolos y gestos

En Japón, el círculo 〇 (maru) se utiliza para expresar que algo está “bien” o es “correcto”, mientras que la marca X o cruz × (batsu) tiene el significado de “mal” o “incorrecto”. Por ejemplo, los profesores señalan las respuestas correctas con un círculo y pueden señalar las incorrectas con una equis (aunque las marcas de verificación ✓ también se usan en Japón para las respuestas incorrectas, lo que puede resultar confuso para algunas personas de otros países).



(© Pixta)

El círculo que se utiliza en las tareas escolares o exámenes para indicar una respuesta correcta puede elevarse a un nijūmaru (círculo doble ◎) para mostrar una aprobación más enfática; la cima de estos símbolos se considera el hanamaru, un círculo en espiral decorado con pétalos para asemejarse a una flor (véase la marca en la parte inferior izquierda de la imagen de arriba).

El círculo (maru) y la marca X (batsu) también se emplean como gestos, y son tan comunes que incluso existen emojis para ellos. Juntar las manos sobre la cabeza formando un círculo (🙆) indica conformidad o aprobación, mientras que cruzar los brazos frente al cuerpo formando una cruz (🙅) expresa desacuerdo o rechazo.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)