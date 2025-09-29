‘Tamaire’: un juego clásico japonés para el Día del Deporte

Instantáneas culturales

El juego tamaire, que consiste en colar pelotas en una cesta, es una de las tradiciones en las escuelas de todo Japón cuando se celebra el Día del Deporte.

Sencillo y entretenido

El popular juego de lanzar pelotas tamaire es una actividad habitual en la celebración del Día del Deporte, especialmente en las escuelas de enseñanza primaria. Esta competición, sencilla pero intensa, enfrenta a dos o más equipos en una carrera por introducir pelotas o bolsitas con legumbres en unas canastas colocadas en postes altos.

El juego comienza con las pelotas o bolsas, diferenciadas por colores según el equipo (como rojo y blanco), esparcidas en el suelo alrededor de la canasta de cada grupo. A una señal, los participantes se apresuran en una frenética carrera por recogerlas y lanzar tantas como sea posible dentro de la canasta en el tiempo disponible, lo que genera un espectáculo emocionante de pelotas que se cruzan sin cesar en el aire. El equipo que logre introducir más pelotas en su canasta al finalizar la contienda se declara ganador. El recuento suele hacerse de forma dramática para aumentar la expectación sobre qué equipo resultará triunfador.

Las reglas y el equipamiento del tamaire pueden adaptarse fácilmente a cualquier edad. Se pueden usar pelotas de cualquier color, aunque en los partidos entre dos equipos lo más común es utilizar rojo y blanco (en japonés, kōhaku), en cuyo caso el juego se conoce como kōhaku tamaire.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)