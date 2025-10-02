‘Daruma’, famosas figuras japonesas de la fortuna

Instantáneas culturales

De aspecto orondo y normalmente un vivo color rojo, las figuras daruma japonesas se asocian con el deseo de alcanzar objetivos.

Otorgando deseos

Las figuras daruma son populares adornos de la suerte en Japón. Representan al monje budista Bodhidharma, del que se dice que fundó la escuela china Chan, precursora del Zen en Japón. Suelen estar hechas de papel maché con una forma redondeada que incorpora tanto la cabeza como el cuerpo y se pintan de un vivo color rojo, a excepción de la cara.

Estas figuras se asocian con la fijación de metas y rogar al daruma que conceda un deseo. A menudo, los daruma se compran sin ojos, y quien las adquiere dibuja el izquierdo antes de colocarlas en algún lugar, a la vista. Tradicionalmente, esto se hacía con tinta y pincel, aunque hoy en día es común usar un rotulador. El ojo derecho se completa cuando el deseo se cumple o la meta se alcanza.

Takasaki, en la prefectura de Gunma, es el principal productor de figuras daruma, y se dice que el templo Shōrinzan Darumaji, en esa ciudad, es su lugar de origen.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)