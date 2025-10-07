Instantáneas culturales

El festival Nagasaki Kunchi ofrece un variado repertorio de animadas actuaciones y danzas interpretadas por residentes de distintos barrios de la ciudad.

Animadas actuaciones en Nagasaki

El festival Nagasaki Kunchi data del año 1634 y está relacionado con el importante santuario Suwa (Suwa Taisha). Tradicionalmente se celebraba el noveno día del noveno mes del antiguo calendario lunar, siendo probablemente ese “noveno día”, o kunichi, el origen etimológico del nombre del festival. En la actualidad, tiene lugar durante tres días, del 7 al 9 de octubre.

Los diferentes barrios de Nagasaki participan en el festival por turnos, tomando parte una vez cada siete años. El líder de los bailarines porta un kasaboko, una especie de alabarda rematada con un parasol, que pesa más de 100 kilos. Los objetos utilizados en las representaciones varían cada año e incluyen elementos como el taikoyama, una enorme plataforma decorada que pesa alrededor de una tonelada y que es transportada en desfile por 36 personas, quienes la lanzan al aire repetidamente. Otro de los espectáculos destacados es el jaodori (danza del dragón), en el que un grupo de intérpretes manipula una marioneta alargada con forma de dragón que persigue una “joya”.

Durante el período del festival se sirven diversos platos especiales, entre ellos arroz hervido con judías rojas azuki, rábano blanco encurtido con granada y sopa de lochas.

(Traducido al español del original en inglés. Fotografía del encabezado: la danza del dragón. Por cortesía de la Asociación de Convenciones y Turismo de la prefectura de Nagasaki.)