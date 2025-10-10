‘Hyakunin Isshu’: la antología poética más famosa de Japón

Instantáneas culturales

La antología Hyakunin isshu es la colección de poesía clásica más conocida en Japón, y hasta cuenta con su propio juego de cartas.

El rocío que humedece las mangas

El Hyakunin isshu es la más famosa de numerosas antologías de poesía clásica que Japón ha producido a lo largo de los siglos. La colección, cuyo título podría traducirse como Cien poemas de cien poetas, se compone de 100 poemas waka escritos en orden casi cronológico entre los siglos VII y XIII. Reunidos por el aristócrata Fujiwara no Teika, hoy forman parte del corazón del canon japonés.

El primer poema es del emperador Tenji, pero fue escrito desde la perspectiva de un agricultor, pues cuentan que le inspiró observar las penurias de la gente común.

Aki no ta no

Kariho no io no

Toma o arami

Waga koromode wa

Tsuyu ni nuretsutsu La gruesa paja

de la choza

del arrozal de otoño.

El rocío me humedece

las mangas.

La popularidad de la antología en la cultura japonesa se cimentó a raíz de su uso en un juego de cartas conocido como karuta. En él, dos jugadores compiten por hacerse con las cartas que contienen las segundas mitades de los poemas correspondientes a los versos que un recitador lee en voz alta. Este juego se ideó en el período Edo (1603-1868) y todavía se disfruta en la actualidad.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)