‘Hyakunin Isshu’: la antología poética más famosa de Japón
El rocío que humedece las mangas
El Hyakunin isshu es la más famosa de numerosas antologías de poesía clásica que Japón ha producido a lo largo de los siglos. La colección, cuyo título podría traducirse como Cien poemas de cien poetas, se compone de 100 poemas waka escritos en orden casi cronológico entre los siglos VII y XIII. Reunidos por el aristócrata Fujiwara no Teika, hoy forman parte del corazón del canon japonés.
El primer poema es del emperador Tenji, pero fue escrito desde la perspectiva de un agricultor, pues cuentan que le inspiró observar las penurias de la gente común.
Aki no ta no
Kariho no io no
Toma o arami
Waga koromode wa
Tsuyu ni nuretsutsu
La gruesa paja
de la choza
del arrozal de otoño.
El rocío me humedece
las mangas.
La popularidad de la antología en la cultura japonesa se cimentó a raíz de su uso en un juego de cartas conocido como karuta. En él, dos jugadores compiten por hacerse con las cartas que contienen las segundas mitades de los poemas correspondientes a los versos que un recitador lee en voz alta. Este juego se ideó en el período Edo (1603-1868) y todavía se disfruta en la actualidad.
(Imagen del encabezado: © Pixta.)