‘Yakiimo’: batatas asadas, una delicia para la época más fría

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Los camotes o batatas asados, conocidos como yakiimo en japonés, son un aperitivo tradicional del otoño y el invierno.

A fuego lento

El yakiimo (camote o batata asado) es uno de los alimentos favoritos de muchos japoneses, especialmente durante el otoño y el invierno. Estos tubérculos se cuecen lentamente a baja temperatura, lo que les da una textura dulce, tierna y jugosa. Se asan con la piel y se disfrutan como un tentempié saludable y saciante.

La batata, originaria de América Central, llegó a Japón en el siglo XVII y se cultivó por primera vez en la provincia de Satsuma (actual prefectura de Kagoshima), de donde proviene su nombre japonés: satsumaimo. En su forma asada, el yakiimo se convirtió por primera vez en un alimento muy popular en 1793 en Edo (actual Tokio).

Las personas mayores asocian especialmente el yakiimo con los vendedores ambulantes que recorrían lentamente los barrios en sus camiones, anunciando su mercancía con el tradicional canto alargado de “yaaaakiiiiimooooo”. Sin embargo, estos vendedores son cada vez menos comunes, ya que supermercados y tiendas de conveniencia (konbini) también han comenzado a vender yakiimo.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)