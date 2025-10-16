Instantáneas culturales

La torre del reloj, en el centro de Sapporo, es uno de los símbolos más representativos de la ciudad.

Un edificio histórico

La torre del reloj de Sapporo es un enclave histórico y un símbolo de la capital de Hokkaidō. El edificio fue construido en octubre de 1878 como sala de instrucción de la Escuela Superior de Agricultura de Sapporo, que más tarde se convertiría en la Universidad de Hokkaidō. Se encuentra cerca del Parque Ōdori, en pleno centro de la ciudad. El reloj fue instalado en 1881, por lo que se trata de la torre con reloj más antigua de Japón.

Más de 300.000 personas visitaron la torre del reloj de Sapporo en el año fiscal 2024. Su diseño, de estilo occidental, destaca entre la arquitectura del centro urbano. Su interior alberga un museo con información sobre la historia del edificio. La entrada es gratuita cada 16 de octubre en conmemoración del aniversario de la construcción de la torre.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)