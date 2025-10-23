Instantáneas culturales

Guíade Japón

El koseki, el registro de familia de Japón, contiene información sobre los ciudadanos japoneses y sus hogares, y es por tanto una prueba de identidad al igual que otros documentos como el certificado de nacimiento en algunos países.

Una prueba de identidad

En Japón, la información sobre el nacimiento, el matrimonio, la muerte y otras cuestiones importantes de los ciudadanos queda registrada en el koseki, o registro de familia. Las parejas casadas, que deben compartir el mismo apellido en virtud de la legislación japonesa, y sus hijos solteros aparecen en el mismo documento. El koseki proporciona una prueba de identidad del mismo modo que documentos como los certificados de nacimiento lo hacen en otros países. Cuando tienen lugar acontecimientos vitales importantes, como el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, los ciudadanos deben notificarlo a las autoridades para actualizar su koseki.

Cada registro tiene un honseki designado, que corresponde a la dirección oficial del domicilio o residencia legal de la persona en cuestión; esta dirección determina el municipio responsable de mantener formalmente el documento. No es necesario residir realmente en ese lugar, y las personas inscritas pueden cambiar su honseki si lo desean, por ejemplo, al casarse y formar un nuevo hogar.

Los extranjeros que residen en Japón no tienen koseki. Incluso si se casan con ciudadanos japoneses, no se les añade oficialmente al registro familiar mientras mantengan su nacionalidad extranjera, aunque sus nombres se consignan en el registro del cónyuge japonés como notas adicionales. Los hijos de matrimonios internacionales que obtienen la ciudadanía japonesa pueden ser incorporados al registro del progenitor japonés mediante la presentación de la documentación correspondiente.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)