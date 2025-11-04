‘Irori’: los hogares en el suelo tradicionales de Japón

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Los hogares en el suelo conocidos como irori eran el centro de la actividad en las casas tradicionales de Japón, pues servían para caldear la estancia y cocinar.

Sentados alrededor del fuego

Un irori es un hogar tradicional en el suelo que en el pasado era común en las casas japonesas. Se utilizaba para calentar y cocinar, y contaba con un gancho llamado jizaikagi suspendido sobre el fuego, que podía usarse para elevar o bajar ollas o teteras. El fuego también ofrecía algo de luz para iluminar el espacio de alrededor.

Hoy aún se pueden ver irori en muchos edificios conservados, incluidos los alojamientos minshuku más antiguos, que por lo general son más sencillos que los populares ryokan. Reunidos alrededor del acogedor calor de un irori, los visitantes pueden experimentar lo que antaño fue el núcleo social de muchos hogares.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)