Pocky, los famosos palitos de galleta con chocolate de Japón

Instantáneas culturales

Pocky es una de las golosinas más conocidas de Japón. Su nombre deriva del sonido pokkin que este palito de galleta cubierto de chocolate hace al romperse.

Un aperitivo para llevar

Pocky, posiblemente la golosina más famosa de Japón, debe su nombre al sonido pokkin que emite este palito de galleta cubierto de chocolate al romperse. Según Glico, su fabricante, salió a la venta por primera vez en 1966, haciendo hincapié en su portabilidad. Una versión de prueba se conoció temporalmente como Choco-Teck, dado que el sonido teku teku se asocia con caminar. Esta golosina también destacó por dejar una parte del palito sin recubrimiento, lo que facilita sostenerla sin mancharse las manos.

Pocky se ha convertido en un producto de gran éxito tanto en Japón como en el extranjero, aunque en algunos mercados se comercializa bajo el nombre de Mikado. En 2020 fue reconocido por el Libro Guinness de los Récords como la marca de galletas recubiertas de chocolate más grande del mundo. Pocky y su versión salada, Pretz, incluso tienen un día dedicado: el 11 de noviembre. La fecha, 11/11, evoca la imagen de las delgadas barritas alineadas una junto a otra.

(Imagen del encabezado: © Ichiro Ohara/stock.adobe.com.)