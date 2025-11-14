‘Chitose ame’: golosinas para celebrar el crecimiento de los niños

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Los palitos de caramelo conocidos como chitose ame son una colorida tradición del shichi-go-san, la celebración del crecimiento saludable de los niños que tiene lugar en noviembre.

Rezando para que crezcan con salud

Los chitose ame son palitos de caramelo asociados con la celebración del shichi-go-san, cuando las familias llevan a sus hijos de tres, cinco o siete años al santuario o templo para rezar por su crecimiento saludable. En el pasado, este acto tenía lugar el 15 de noviembre, pero hoy la costumbre se celebra durante todo el mes.

Esta golosina, cuyo nombre significa “caramelo milenario”, representa la longevidad debido a cómo se estira el dulce al elaborarlo. El rojo y el blanco son colores tradicionales por sus connotaciones auspiciosas. El chitose-ame se presenta en bolsas festivas y coloridas decoradas con tortugas, grullas, pinos y otros símbolos de la salud y la longevidad. Los santuarios y templos entregan este dulce a las familias, aunque también se puede comprar en tiendas.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)