‘Washoku’: la cocina tradicional de Japón

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Washoku es el nombre que recibe la cocina tradicional de Japón. Es una celebración de los ingredientes de cada estación, el equilibrio nutricional y la belleza natural a través de platos de pescado, sopa de miso, arroz y encurtidos. Es saludable y deliciosa, y está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Fresca y nutritiva

La cocina tradicional de Japón recibe el nombre de washoku. Una típica comida washoku puede incluir pescado, sopa de miso, arroz, encurtidos y acompañamientos de verduras.

En diciembre de 2013, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluyó la washoku, la “cultura alimentaria tradicional de los japoneses”, en su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Washoku Japan, un organismo nacional para la promoción de la cocina y la cultura culinaria japonesas, designó el 24 de noviembre como el Día del Washoku. El grupo destaca cuatro características significativas de la cocina japonesa: respeto por la variedad de ingredientes frescos y sus sabores inherentes; un equilibrio nutricional basado en una comida con sopa, arroz y tres platos para contribuir a una vida saludable; la expresión y el disfrute de la belleza natural y el cambio de las estaciones; y su estrecha relación con actos anuales como el Año Nuevo.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)