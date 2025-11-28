Shinsengumi, los últimos defensores del shogunato

Instantáneas culturales

El Shinsengumi fue un grupo de espadachines que defendieron al shogunato Tokugawa en los últimos años del período Edo. Aunque no lograron evitar la caída del gobierno feudal, en el siglo XX sus hazañas fueron recordadas a menudo en el cine, el teatro y otros medios.

Una nación dividida

En la década de 1860 Japón era una nación dividida entre aquellos que apoyaban al shogunato, que había mantenido el poder durante más de dos siglos, y los que se oponían al mismo y querían derrocar el gobierno feudal. El Shinsengumi surge en este ambiente tan tenso como una fuerza policial del shōgun en Kioto con el objetivo de reprimir a los partidarios del emperador. En el incidente Ikedaya, ocurrido en 1864, miembros del grupo atacaron a activistas contrarios al shogunato en una posada, asesinando a varios y arrestando a muchos más. No obstante, finalmente la fuerza terminó siendo derrotada cuando los leales al emperador formaron un nuevo gobierno en 1868 bajo el emperador Meiji, y los últimos vestigios del Shinsengumi fueron destruidos.

En el siglo XX creció el interés por este grupo de espadachines debido a su papel activo en un periodo crucial de la historia de Japón, especialmente por su comandante Kondō Isami y su vicecomandante Hijikata Toshizō. La exitosa novela de 1964 Moeyo, ken! (“¡Arde, espada!”), del maestro de la ficción histórica Shiba Ryōtarō, dio a conocer a Hijikata y al Shinsengumi a un público más amplio un siglo después de su actividad. El Shinsengumi sigue siendo hoy un tema popular en Japón en libros, manga, películas, series de televisión y videojuegos.



Kondō Isami. (Cortesía de la Biblioteca de la Dieta Nacional)



Hijikata Toshizō. (Cortesía de la Biblioteca de la Dieta Nacional)

(Imagen del encabezado: Hijikata Toshizō, a la izquierda, y Kondō Isami, a la derecha. Cortesía de la Biblioteca de la Dieta Nacional.)