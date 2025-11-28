Shinsengumi, los últimos defensores del shogunato
Guíade JapónHistoria
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Una nación dividida
En la década de 1860 Japón era una nación dividida entre aquellos que apoyaban al shogunato, que había mantenido el poder durante más de dos siglos, y los que se oponían al mismo y querían derrocar el gobierno feudal. El Shinsengumi surge en este ambiente tan tenso como una fuerza policial del shōgun en Kioto con el objetivo de reprimir a los partidarios del emperador. En el incidente Ikedaya, ocurrido en 1864, miembros del grupo atacaron a activistas contrarios al shogunato en una posada, asesinando a varios y arrestando a muchos más. No obstante, finalmente la fuerza terminó siendo derrotada cuando los leales al emperador formaron un nuevo gobierno en 1868 bajo el emperador Meiji, y los últimos vestigios del Shinsengumi fueron destruidos.
En el siglo XX creció el interés por este grupo de espadachines debido a su papel activo en un periodo crucial de la historia de Japón, especialmente por su comandante Kondō Isami y su vicecomandante Hijikata Toshizō. La exitosa novela de 1964 Moeyo, ken! (“¡Arde, espada!”), del maestro de la ficción histórica Shiba Ryōtarō, dio a conocer a Hijikata y al Shinsengumi a un público más amplio un siglo después de su actividad. El Shinsengumi sigue siendo hoy un tema popular en Japón en libros, manga, películas, series de televisión y videojuegos.
(Imagen del encabezado: Hijikata Toshizō, a la izquierda, y Kondō Isami, a la derecha. Cortesía de la Biblioteca de la Dieta Nacional.)