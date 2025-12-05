‘Musasabi’, las ardillas voladoras gigantes de Japón

Instantáneas culturales

Las ardillas voladoras gigantes conocidas como musasabi planean de árbol en árbol en su hábitat, los bosques de Japón.

Criaturas nocturnas

El musasabi, o ardilla voladora gigante de Japón, es un mamífero nocturno que habita en los bosques de las principales islas del país: Honshū, Kyūshū y Shikoku. Se desplaza de árbol en árbol utilizando unas membranas especiales que se extienden entre las extremidades delanteras y traseras. El musasabi puede alcanzar hasta 80 centímetros de largo, incluida la cola, y pesar más de un kilo. Por lo general planea unos 20 o 30 metros, aunque se han registrado desplazamientos superiores a los 100 metros.



Las ardillas voladoras planean gracias a su membrana de piel. (© Pixta)

Un animal similar, pero más pequeño, es la momonga, la ardilla voladora enana de Japón, que crece hasta unos 30 centímetros de largo, incluyendo la cola, y pesa unos 150 gramos.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)