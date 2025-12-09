‘Kamishibai’: cuentacuentos con un “teatro de papel”

Instantáneas culturales

Guíade Japón

El kamishibai de Japón es un tipo de teatro de papel en el que los narradores dramatizan cuentos ilustrados en una serie de láminas. Antes de la televisión era una forma popular de entretenimiento callejero, y hoy muchos aún lo disfrutan en bibliotecas y centros educativos.

Dramas en papel

El kamishibai es un teatro narrativo japonés que se representa con papel. El narrador muestra a la audiencia una serie de láminas ilustradas con escenas del cuento al tiempo que recita de forma dramática, haciendo las voces de los distintos personajes. La forma en la que los narradores revelan la siguiente lámina puede generar suspense y sorpresa.

Antes de la llegada de la televisión a mediados del siglo XX, el kamishibai era un tipo de entretenimiento callejero en el que los intérpretes ganaban dinero vendiendo golosinas baratas antes de cada espectáculo. Hoy continúa siendo popular en bibliotecas y otros espacios educativos.



Los niños en edad preescolar siguen disfrutando hoy del kamishibai. (© Pixta)

(Imagen del encabezado: © Pixta.)