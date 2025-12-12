‘Susuharai’: la limpieza general de fin de año

Instantáneas culturales

Una de las actividades previas a la llegada del Año Nuevo en Japón es el susuharai, una limpieza general en la que se elimina el polvo acumulado en los últimos doce meses. Tiene lugar tradicionalmente el 13 de diciembre.

Una limpieza general

El susuharai, el tradicional comienzo de la cuenta atrás para las festividades de Año Nuevo en Japón, significa literalmente “barrer el hollín”. En el período Edo (1603-1868), la gente llevaba a cabo este tipo de limpieza de primavera dentro y fuera de sus casas el decimotercer día del duodécimo mes del calendario lunar. Incluso hoy, muchos templos realizan una limpieza general el 13 de diciembre.

Los estilos de vida ajetreados de la actualidad pueden hacer que las personas empiecen más tarde, pero la limpieza final debería al menos estar terminada antes de la noche del 31 de diciembre, seguida de un baño en el toshi no yu, o “baño final del año”, para eliminar simbólicamente la suciedad de los 12 meses anteriores.



(© Pixta)

(Imagen del encabezado: varias personas limpian las esteras de tatami con palos de bambú en el templo Higashi Honganji. © Kyōdō.)