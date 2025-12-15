‘Yukizuri’: una técnica tradicional para proteger los árboles en invierno

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Los jardineros emplean técnicas como el yukizuri para evitar que los árboles sufran daños ante nevadas intensas, especialmente en las zonas más gélidas de Japón.

Conos creados con cuerdas

En regiones como Tōhoku y Hokuriku, donde se registran intensas nevadas, los jardineros toman medidas para proteger árboles y arbustos del rigor invernal a partir de noviembre o comienzos de diciembre. Uno de los métodos más conocidos es el yukizuri, una técnica que consiste en colocar varas de bambú en los troncos y atar cuerdas desde la parte superior de estas para sostener las ramas. La estructura resultante forma una singular silueta cónica sobre los árboles, que añade un toque elegante y armonioso al paisaje invernal del jardín.

El yukizuri puede verse, por ejemplo, en el famoso jardín Kenrokuen, en Kanazawa, en la prefectura de Ishikawa, que ha sido designado a nivel nacional como Lugar Especial de Belleza Paisajística. Sus cualidades estéticas han hecho que este método de jardinería se utilice también en zonas donde, en los últimos años, no se registran grandes nevadas.



Yukizuri iluminado por la noche en el Kenrokuen. (© Pixta)

(Imagen del encabezado: yukizuri en el Kenrokuen de Kanazawa. © Pixta.)