Ameyoko, una animada calle comercial de Tokio

La calle comercial de Ameyoko, cerca de la estación de Ueno, en Tokio, es muy popular entre lugareños y turistas por igual gracias a su ambiente y a sus precios razonables.

Un antiguo mercado negro

Ameyoko, abreviatura de Ameya Yokochō, es una animada calle comercial del noreste de Tokio que se extiende a lo largo de unos 500 metros entre las estaciones de Ueno y Okachimachi, en la línea Yamanote. La zona prosperó primero como un mercado negro poco después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy se considera un lugar ideal para encontrar gangas en una amplia gama de productos, desde alimentos hasta ropa. Es también popular por su comida callejera, como la fruta fresca servida en palitos.

Se cree que el nombre Ameyoko deriva de la palabra japonesa ame, que significa “caramelo”, o de “Americano”, debido a que muchos de los productos del mercado negro procedían de las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos.

