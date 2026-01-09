Tōka Ebisu, un festival de tres días en honor de un dios de la fortuna

Instantáneas culturales

Guíade Japón

Los santuarios y templos consagrados a Ebisu comienzan el nuevo año con un animado festival de tres días a partir del 9 de enero que rinde homenaje al dios japonés de la fortuna.

Hombres afortunados

Ebisu, una de las shichifukujin (siete deidades de la fortuna), es venerado como el dios de la suerte y la abundancia. Se le considera la deidad protectora de los pescadores, pero también se cree que trae prosperidad a los negocios. A partir del 9 de enero, los templos y santuarios consagrados a Ebisu celebran el popular festival de tres días conocido como Tōka Ebisu. Muchos fieles adquieren fukuzasa (ramas de bambú de la suerte decoradas) o rastrillos ornamentales llamados kumade (literalmente, “patas de oso”), que colocan en sus establecimientos comerciales con la esperanza de asegurar la buena fortuna durante el año venidero.

Los tres santuarios más famosos dedicados a Ebisu son el santuario Nishinomiya, en la prefectura de Hyōgo; el santuario Imamiya Ebisu, en Osaka; y el santuario Ebisu de Kioto. En particular, el santuario Nishinomiya es conocido por la carrera del “hombre afortunado”, un animado rito que ha atraído la atención a nivel nacional. Cuando las puertas del santuario se abren a las seis de la mañana del 10 de enero, los fieles esprintan por el camino de acceso de 230 metros hasta el pabellón principal, y los tres primeros en llegar a la meta son designados como los fukuotoko del año, es decir, los “hombres afortunados”.



Alrededor de 5.000 corredores participaron el 10 de enero de 2023 en la carrera anual para convertirse en el “hombre afortunado” del año en el santuario Nishinomiya, en la prefectura de Hyōgo. (© Jiji)

(Imagen del encabezado: adornos festivos del Tōka Ebisu. © Pixta.)